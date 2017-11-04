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Vajina sıvısından parfüm üreten kadın erkekleri nasıl etkiledi?

Ortaçağ Avrupa'sında kullanıldığı iddia edilen bir yöntem, geçtiğimiz günlerde bir kadın tarafından günümüz dünyasında kullanıldı. Daily Mail'den sizler için derlenen içerikte vajina sıvısının erkekleri etkilemede nasıl işe yaradığı anlatıldı. Feromon olarak bilinen karşı cinsi uyaran salgının kokusunun çekicilik konusunda büyük rol oynadığına inanılıyor

Vajina sıvısından parfüm üreten kadın erkekleri nasıl etkiledi?

Ortaçağ Avrupa'sında kullanıldığı iddia edilen bir yöntem, geçtiğimiz günlerde bir kadın tarafından günümüz dünyasında kullanıldı. Daily Mail'den sizler için derlenen içerikte vajina sıvısının erkekleri etkilemede nasıl işe yaradığı anlatıldı. Feromon olarak bilinen karşı cinsi uyaran salgının kokusunun çekicilik konusunda büyük rol oynadığına inanılıyor

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:27
Vajina sıvısından parfüm üreten kadın erkekleri nasıl etkiledi?
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GEÇTİĞİMİZ günlerde bir kadın vajina salgısının afrodizyak parfüm olarak kullanıldığında erkekleri çekip çekmeyeceğini denemek istedi. Bunun nasıl yapılacağına dair biraz araştırma yapan Allison Ramirez kendi kişisel kokusunu yaratmak amacıyla parfüm üreticilerinden biriyle iletişime geçti. Firmanın sosyal medya yöneticisi ürünü test etti ve işe yaradığını gördü.

Allison sedir ağacı, gül ve civet kokusunu vajinal salgı kokusuyla birleştirerek kendi kokusunu yarattı. Parfümü kullanarak birkaç buluşmaya gitti ve buluşmalarının hepsinde parfümün etkisini ciddi bir şekilde gördü.

İlk olarak eski bir arkadaşıyla buluştu ve buluşma fotoğraf kabininde küçük bir öpüşmeyle sonuçlandı. Arkadaşının 'Dayanamıyorum. Kokun yüzünden.' dediğini söyledi.

Sonraki gün parfümü yeniden kullanarak McDonald's'a gittiğini, oradaki kasiyerin her zamankinden daha iyi davrandığını belirtti. Bir gün sonrasında ise sıradan bir arkadaşıyla dışarı çıktığını ve arkadaşının ertesi gün yeniden buluşmak için mesaj attığını anlattı. Allison parfümün işe yaradığını denedi ve onayladı. Parfüm üreticilerinin bundan ilham alarak harekete geçip geçmeyeceği ise merak konusu...

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Anahtar Kelimeler:
Vajina SıvısıDaily Mail
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