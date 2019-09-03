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Ünlü modelin çıplak paylaşımı olay yarattı
İngiliz model ve aktris Jorgie Porter'ın bir atın yanında üstsüz poz vererek sosyal medya hesabından paylaşması herkesi şaşırttı
CİNSELLİK 03.09.2019, 18:37
VERDİĞİ cesur pozlarla adından söz ettiren 32 yaşındaki model ve aktris Jorgie Porter, açık havada bir atın yanında çektiği üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin ağzını açık bıraktı.
"ÜSTSÜZ RESİM GÖNDERİYORUM"
Model, paylaştığı fotoğrafı "Üstsüz resim gönderiyorum" başlığı ile paylaştı. Modelin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Jorgie'yi takipçilerine kötü örnek olmakla suçladı.
İşte o paylaşım:
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