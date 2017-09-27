Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Ünlü komedyenin seks skandalında flaş!

Hollywood'un ünlü komedyenlerinden Kevin Hart'ın karıştığı seks kaseti skandalının tam merkezinde yer alan 26 yaşındaki model Montia Sabbag açıklamalarda bulundu. Sabbag, evli olduğunu bilmediği Hart ile üç kez birlikte olduğunu açıkladı

Ünlü komedyenin seks skandalında flaş!

Hollywood'un ünlü komedyenlerinden Kevin Hart'ın karıştığı seks kaseti skandalının tam merkezinde yer alan 26 yaşındaki model Montia Sabbag açıklamalarda bulundu. Sabbag, evli olduğunu bilmediği Hart ile üç kez birlikte olduğunu açıkladı

27 Eylül 2017 Çarşamba 18:17
Ünlü komedyenin seks skandalında flaş!
banner404

SABBAG, İngiliz Daily Mail gazetesine Hart ile ağustos ayında Las Vegas'ta geçirdiği üç günü anlattı. İkilinin samimi görüntüleri internete sızınca Hart, hamile eşi Eniko Parris ve iki çocuğundan Instragram'dan yayınladığı mesajla af dilemişti.


Oyuncu olmaya çalışan ve modellik yapan Sabbag, "Arkadaşlarıyla birlikteydi. Sevimli olduğunu düşündüm, çekici bir adamdı fakat ben de star takıntılı biri değilim" dedi. Sabbag, Hart'la yatak odasına geçtiklerinde cinselliğin kendiliğinden başladığını iddia etti. 

Ünlü komedyenin evli değilmiş gibi davrandığını ve bu nedenle şaşkınlık ve üzüntü duyduğunu söyleyen Sabbag, görüntüleri partideki bir kişinin çektiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ünlü KomedyenSeksHollywood
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Erkekler utancından açıklayamıyor!
Erkekler utancından açıklayamıyor!
Masturbasyona isim arıyorlar
Masturbasyona isim arıyorlar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim