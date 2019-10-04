Üçlü cinsel ilişki kabusa döndü!

800 euro para ödemeyi kabul etmeyen erkeğin içkisine uyuşturucu koydular, arabayla çarpıp ezdiler. 36 yaşındaki erkek beş kez mucizevi şekilde ölümden kurtuldu, arkadaşlarına yardım eden üçüncü bir kadın ise "Eğer onu bulursak, cinsel organını keseceğim" dedi.

21 yaşındaki arkadaşı Michelle F., 36 yaşındaki erkekle Facebook üzerinden tanıştı ve ikili ara ara cinsel ilişkiye girdi.

Ardından Michell F.'nin arkadaşı Henriette'yi üçlü ilişki için aralarına davet ettiler.

Almanya'nın Frankfurt an der Oder ilçesinde yaşayan Henriette R., Michell F. ve Ralph Lehmann bir geceyi birlikte geçirdiler.

Gecenin sabahında Michell F., 36 yaşındaki erkekten 800 euro para istedi, Lehmann kadının şaka yaptığını zannetti.

"Aramızda her zaman rızaya dayalı cinsel ilişki olmuştu, her seferinde sabah birlikte kahvaltı yapardık" diyor. Ralph Lehmann, Mihcell F.'ye 800 euroyu ancak aylık taksitler halinde ödeyebileceğini söyledi.

Erkeğin teklifi iki kadını birden öfkelendirdi ve üçlü ilişki yaşadıkları Lehmann'ı öldürmek için ilk denemelerini yaptılar.

Henriette ve Michelle, Kasım 2018'de erkeğin birasına yüksek dozda psikotrop ilaç koydu. İlk deneme başarısız olunca bu kez Polonya sınırındaki ormana gittiler ve kokteyline kattıkları uyuşturucunun Lehmann'ı bayıltmasını umdular.

Planları bir kez daha tutmayınca, bu kez erkeği sarhoş edip kaçırdıkları arabaya başını çarpmayı denediler.

Kadınlardan biri, üçüncü başarısızlığın ardından "Hala kaçıyordu, bunu değiştirmeliydik" ifadesini kullandı.

Otomobille Lehmann'a çarptılar, kurban kalça ve midesinden yaralandı. Erkek, yaralarına rağmen olay yerinden kaçmayı başardı.

Çarpmanın ardından iki kadın olay yerine döndüler fakat bu kez yanlarında 19 yaşındaki arkadaşları Josephine S. de vardı.

Beşinci deneme ise 800 euroyu ödemeyen erkeğin bıçaklanmasıydı ancak Lehmann mucizevi bir şekilde saldırıdan kurtuldu.

Frankfurt'ta mahkemeye çıkan kadınlardan Michelle F. ve Henriette R., cinayete teşebbüsten dört yıl hapis cezası aldı. 19 yaşındaki Josephine S. ise suç ortaklığından 18 ay cezaya çarptırıldı.