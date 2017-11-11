Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 11°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.430
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0968
EURO
4.4970
11 Kasım 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Kasım Günlük Burç Yorumu
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Yabancı dili çeviren kulaklık!
Alanya'da ilk kez 'Kapalı Böbrek Taşı' ameliyatı
Alanya'da bir ilk
banner468

Türkiye cinsellikte alarm veriyor! 5 kişiden biri sorunlu

Yrd. Doç. Dr. Özgül Karaaslan, Türkiye'de toplumun yüzde 20'sinden fazlasının cinsel sorunlar yaşadığını, bunun en önemli nedenin ise eğitimsizlik olduğunu söyledi

Türkiye cinsellikte alarm veriyor! 5 kişiden biri sorunlu

Yrd. Doç. Dr. Özgül Karaaslan, Türkiye'de toplumun yüzde 20'sinden fazlasının cinsel sorunlar yaşadığını, bunun en önemli nedenin ise eğitimsizlik olduğunu söyledi

11 Kasım 2017 Cumartesi 07:55
Türkiye cinsellikte alarm veriyor! 5 kişiden biri sorunlu
banner404

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilen evlilik öncesi ve sonrası cinsellik seminerinde konuşan  Bozok Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgül Karaaslan,  Türkiye'de toplumun yüzde 20'si ve hatta daha fazlasının cinsel bozukluk sorunları ile karşı karşıya kaldığını ve bu rakamın da her geçen gün arttığını söyledi.

ABD'DE YÜZDE 20, TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Psikolojik Danışma Merkezi'nin 'Evlilik Okulu Seminerleri' kapsamında evlilik öncesi ve sonrası cinsellik konusu masaya yatırıldı. Seminerde konuşan  Bozok Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgül Karaaslan, evliliklerde 2 yıllık sürenin çiftlerin birbirilerini tanımasıyla geçtiğini belirtti.

"EVLENDİKTEN 2 YIL SONRA DOYUM BAŞLIYOR"

Cinsellik konusunda hem erkeğin hem de kadının genel manada bilgi seviyesinin düşük olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr Karaaslan, "Evlilikten 2 yıl sonra cinsellikte doyum ön plana çıkıyor. Evliliğin ilk 2 yılı ile ilgili 106 çiftle görüşmeler yapılmış ve cinselliğin evlilikteki doyum için öneminin evliliğin üzerinden birkaç yıl geçmeden ortaya çıkmadığı belirlenmiş durumda" dedi.

Amerika'da yapılan bir araştırmada yetişkin nüfusun yüzde 20'sinin cinsel bozukluk sorunlarının yaşandığını anlatan Yrd. Doç. Dr Karaaslan,  Türkiye'de ise bu sorunun daha yukarılarda olduğunu ve her geçen gün artığını belirtti.

EĞİTİMSİZLİK EN ÖNEMLİ NEDEN

Türk toplumunda cinsel sorunların önemli kaynağı olarak yüzde 62 ile eğitimsizlik ve bilgisizliğin gösterildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr Karaaslan, "Yapılan araştırmalarda yine toplumun cinselliğe yaklaşımı, ön yargılar, tabular, gelenek ve görenekler gibi şıkları işaretleyenlerin toplam oranı yüzde 40'lara varmakta ve cinsel sorunların en önemli ikinci kaynağını oluşturmaktadır. Türk toplumu cinsel sorunların üçüncü sıklıktaki kaynağı olarak da psikolojik nedenler ve stresi göstermektedir" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ İNANIŞLAR CİNSELLİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Cinsel mitlerin yani yanlış inanışların da toplumda cinselliği olumsuz etkilediğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Özgül Karaaslan, "Bunda aile baskısı, arkadaşlar arasında yansıyan ve kulaktan dolma yanlış bilgi, gerçek olmayan beklentileri oluşturuyor. Bu sorun ancak çiftlerin karşılıklı olarak konuşmaları ile aşılabilir. Çiftler cinsel yanlışları birlikte konuşarak aşmalıdır. Mutlu bir cinsel yaşam ancak çiftlerin karşılıklı güvenleri, dürüstlükleri, saygı ve paylaşmaları ile ortaya çıkar. Çiftler mutlaka birbirlerine güzel sözler söylemelidirler" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKayseriBozok ÜniversitesiErciyes ÜniversitesiSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biri 18, diğeri 20 yaşında! Bekaretlerini satışa çıkardılar
Biri 18, diğeri 20 yaşında! Bekaretlerini satışa çıkardılar
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri yemeyin!
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri yemeyin!
Kadınların sormaya utandığı cinsellik soruları ve cevapları
Kadınların sormaya utandığı cinsellik soruları ve cevapları

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim