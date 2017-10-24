Telefondan porno sitelere girenlere çok kötü haber

DÜNYANIN en büyük porno sitelerine bulaşan bir zararlı, tehlike saçıyor. Özellikle Chrome üzerinden yayılan Kovter isimli bu zararlı bir güncelleme şeklinde bilgisayar ve telefonlara saldırıyor.

Bu virüs telefonunuza bulaştığı anda şifrelerinizi, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızı ele geçirebiliyor. Yani tehlike epey büyük!

Diğer yandan Kovter adlı virüs, sitenin arka planında çalışıyor, gizli bir şekilde reklamlara tıklatarak para kazanıyor ve kullanıcılar da ne olup ne bittiğinin farkına varamıyor.

