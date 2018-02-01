Talep büyük! Bu genelevde cinsel ilişki robotları hizmet veriyor

FRANSA'NIN başkenti Paris'te cinsel ilişki oyuncaklarının hizmet verdiği ilk gelenev açıldı. Gerçek kadınlar yerine plastik cinsel ilişki bebeklerini tercih eden erkekler için hizmet verecek olan işletmenin benzerlerinden hiçbir farkı yok.

İSTEDİKLERİ MODELİ SEÇİYORLAR

İçinde bir kaç oda bulunan genelev, müşterilerine silikon bir model robot veriyor. İçeride farklı şekilde giydirilmiş, farklı şekil, renk ve ebatlarda cinsel ilişki robotları bulunuyor. Müşterilerin bu robotlardan istediğini seçme hakkı var.

30 YIL İÇİNDE TAMAMEN NORMAL OLACAK

Turistlerin büyük ilgi gösterdiği genelevin ücreti 30 euro yani yaklaşık 140 Türk Lirası. Bilim insanları 30 yıl içinde bir robotla cinsel ilişkiye girmenin tamamen normal karşılanacağını söylüyor.

ROBOTLARA İLGİ BÜYÜK

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, her 5 Alman erkekten birinin robotlarla ilişkiye girmek istediğini ve her 20 kişiden birinin ise bir robota aşık olabileceğini söylediğini gösteriyor.

HIZLA ARTACAK

2017 yazında Avusturya'da açılan be Fanny isimli robotun hizmet verdiği benzer bir işletmenin gerçek kadınların çalıştığı bir genelevden daha fazla müşteri çektiği açıklanmıştı. Cinsel ilişki robotlarının hizmet verdiği benzer yerlerin Avrupa'da bu sene içinde hızla artmasının beklendiği söyleniyor.