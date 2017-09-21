Son araştırmalar pornonun çok büyük bir zararını ortaya çıkardı!

KANADA'DAKİ bilim adamları Pornhub’ın en çok izlenen 50 videosunu analiz etti ve şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. DailyMail’de yer alan habere göre porno filmlerin seks hayatına önemli zararları bulunuyor. En büyük porno içerik sağlayıcılarından olan Pornhub’da tüm zamanların en çok izlenen 50 videosunun analizinde kadınların sadece %18’inin gerçekten orgazm olduğu ortaya çıkarıldı.

ORGAZM BEKLENTİSİNİ ARTIRIYOR

Montreal Quebec Üniversitesi’nden yapılan inceleme sonucuna göre pornografik filmlerde rol alanlar, orgazm ve seks performansı hakkında gerçekçi olmayan beklentileri körüklüyor. Film sahnelerinde orgazm olan kadınların %82’si gerçekte orgazm olmuyor, erkeklerde ise bu oran %12.

ÖN SEVİŞMEYİ UNUTTURUYOR

Cinsellik ve ilişki uzmanı Tracey Cox, MailOnline’a yaptığı açıklamada pornonun ön sevişmenin önemini unutturduğunu söyledi. Cox ayrıca, pornonun birçok kötü ders verdiğini, kadınların ön sevişmeye ihtiyaç duymadığını gösterdiğini, erkek ve kadın ilişkisinin sadece cinsel anlamada vurguladığını belirtti.

SEKS YERİNE PORNOYU TERCİH EDİYORLAR

Kaliforniya, Los Angeles’tan bir ekip, ilişkilerde 335 erkekle yaptığı araştırmada yüzde 22’sinin pornoyu eşiyle seks yapmayı tercih ettiklerini bildirdi.