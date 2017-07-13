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Sıcak hava, cinsel hayatı olumsuz etkiliyor

Psikolog Başak İnan, sıcak havanın insan psikolojisini alt üst ettiğini, aynı zamanda cinsel istekte azalma, stres, huzursuzluk, sinirlilik, uyku sorunlarına yol açtığını söyledi

Sıcak hava, cinsel hayatı olumsuz etkiliyor

Psikolog Başak İnan, sıcak havanın insan psikolojisini alt üst ettiğini, aynı zamanda cinsel istekte azalma, stres, huzursuzluk, sinirlilik, uyku sorunlarına yol açtığını söyledi

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:24
Sıcak hava, cinsel hayatı olumsuz etkiliyor
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ANTALYA'DA özel bir hastanede görevli psikolog Başak İnan, yoğun iş temposu ve rutin hayat koşuşturması gibi faktörlerle oluşan stresin, bunaltıcı sıcak ve yüksek nemle birlikte etkisini artırdığını söyledi.
İnan, "Psikolojide biz bu yaşananlari 'termal stres' olarak adlandırıyoruz. Yaz ayları, insan psikolojisi üzerinde önemli değişimlere neden oluyor. Aşırı sıcakta tahammülsüzlük, stres, sinirlilik, huzursuzluk, uyku problemleri, iştahta artış ya da azalma, cinsel istekte azalma, çalışmak istememe, özgüven problemleri gibi etkiler görülmektedir" dedi.
İKİLİ İLİŞKİLERDE TERLEME PROBLEMİ

Detaylı incelendiğinde yoğun sıcaklığın ikili ilişkileri 'terleme problemi' olarak etkilediğini vurgulayan Başak İnan, "Terleyen kişide rahatsızlık hissi, kötü kokma korkusu ile gerginlik, partnerinden ve sosyal ortamdan uzaklaşma olabilir. Bunun yanı sıra yeterli ve konforlu uyku uyuyamama bir sonraki günü etkileyebildiğinden, sıcaklığa bağlı psikolojik durumları zincir haline getirebiliyor. Zihinsel yorgunluk, beden yorgunluğu, bıkkınlık, konsantrasyon eksikliği buna eşlik eden tablolar" diye konuştu.
'BOL BOL SU İÇİP SOĞUK DUŞ ALIN'

Bu tabloyu oluşturan durumları tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da kendini koruma ve uzman desteğiyle etkilerini azaltmanın mümkün olduğunu aktaran İnan, şu önerilerde bulundu:
"Aşırı sıcaklarda bol bol su içip günde en az bir saati, sakin dinlenme ortamı yaratarak geçirmek gerginlik ve stresten uzak tutabilir. Vücudun dinlenebilmesi ve uykudan en yüksek verimi alabilmesi için, yükselen beden ısısını azaltmaya çalışmalıdır. Bu anlamda yatmadan önce alınacak bir duş ve uyku öncesi aşırı efor sarf etmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Uyku için ışık almayan bir oda tercih etmek, yatmadan önce atıştırmamak ve akşam yemeklerinde hafif yiyecekler yemek de yaz sıcaklarının neden olduğu uyku sorunlarını giderme konusunda fayda sağlayacaktır."

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