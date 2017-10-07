‘Sevdiğim adamla neden sevişmek istemiyorum?’

İNSANLARIN yüzde 1’i ile 3’ü arasında bir oranının aseksüel olduğu tahmin ediliyor. Bu insanlar kimseye karşı cinsel çekim hissetmiyor. Yıllardır kocası da dahil olmak üzere kimseyle birlikte olmak istemeyen Stacey, yaşadıklarını BBC’ye yazdı:

Çok uzun bir zaman boyunca fiziksel veya zihinsel açıdan bir sorunumun olduğunu, insanlarla seks yapmak istememenin normal olmadığını düşünüyordum. Arkadaşlarım erkek arkadaşlarından veya yatağa atmak istediği ünlülerden bahsederken ben kimseyle ilgili cinsel fanteziler kuramıyordum.

20’li yaşlarımın başında bunun farkına vardıysam da “garip biri olduğumu” düşünmemeleri için bunu kimseye anlatamadım. Aseksüellik geniş bir yelpaze ve ben başkalarına karşı cinsel çekim hissetmesem de fazlasıyla romantik çekim hissedebiliyorum. Şimdi kocam olan erkek arkadaşımla 19 yaşında tanışmıştım ve o zaman aseksüelliğin ne olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden bende bir sorun olduğunu düşünüyordum.

Kendime, “Bu adama tamamen aşığım, evlilik teklif ederse kesinlikle evlenmek isterim çünkü hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istiyorum, o zaman niye onunla birlikte olmak istemiyorum? Bu çılgınlık” diyordum.

Bazı şeyleri birlikte keşfettiğimiz bir yolculuğa çıktım. O ise bana, “Sana aşığım, gerektiği kadar beklerim” diyordu.

Beni gerçekten destekledi ve istemediğim hiçbir şey yapmaya zorlamadı beni.

Toplumsal normlar bir ilişkinin ileriki evrelerinde seks ve çocukların olması gerektiğini öne sürüyor, bütün arkadaşlarım da evlenip çocuk yapıyordu.

Ben de “Aman Tanrım, kocamdan çocuk yapmam bekleniyor” diye düşünüyordum.