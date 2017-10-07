Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.174
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375
‘Sevdiğim adamla neden sevişmek istemiyorum?’
Sevdiğim adamla sevişmek istemiyorum
Herkes evlilik fotoğrafı beklerken damat pantolonunu indirdi
Herkes evlilik fotoğrafı beklerken...
8 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
8 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

‘Sevdiğim adamla neden sevişmek istemiyorum?’

İnsanların yüzde 1'i ile 3'ü arasında bir oranının aseksüel olduğu tahmin ediliyor. Bu insanlar kimseye karşı cinsel çekim hissetmiyor. Yıllardır kocası da dahil olmak üzere kimseyle birlikte olmak istemeyen Stacey, yaşadıklarını böyle anlattı

‘Sevdiğim adamla neden sevişmek istemiyorum?’

İnsanların yüzde 1'i ile 3'ü arasında bir oranının aseksüel olduğu tahmin ediliyor. Bu insanlar kimseye karşı cinsel çekim hissetmiyor. Yıllardır kocası da dahil olmak üzere kimseyle birlikte olmak istemeyen Stacey, yaşadıklarını böyle anlattı

07 Ekim 2017 Cumartesi 19:29
‘Sevdiğim adamla neden sevişmek istemiyorum?’
banner404

İNSANLARIN yüzde 1’i ile 3’ü arasında bir oranının aseksüel olduğu tahmin ediliyor. Bu insanlar kimseye karşı cinsel çekim hissetmiyor. Yıllardır kocası da dahil olmak üzere kimseyle birlikte olmak istemeyen Stacey, yaşadıklarını BBC’ye yazdı:
Çok uzun bir zaman boyunca fiziksel veya zihinsel açıdan bir sorunumun olduğunu, insanlarla seks yapmak istememenin normal olmadığını düşünüyordum. Arkadaşlarım erkek arkadaşlarından veya yatağa atmak istediği ünlülerden bahsederken ben kimseyle ilgili cinsel fanteziler kuramıyordum.

20’li yaşlarımın başında bunun farkına vardıysam da “garip biri olduğumu” düşünmemeleri için bunu kimseye anlatamadım. Aseksüellik geniş bir yelpaze ve ben başkalarına karşı cinsel çekim hissetmesem de fazlasıyla romantik çekim hissedebiliyorum. Şimdi kocam olan erkek arkadaşımla 19 yaşında tanışmıştım ve o zaman aseksüelliğin ne olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden bende bir sorun olduğunu düşünüyordum.
Kendime, “Bu adama tamamen aşığım, evlilik teklif ederse kesinlikle evlenmek isterim çünkü hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istiyorum, o zaman niye onunla birlikte olmak istemiyorum? Bu çılgınlık” diyordum.
Bazı şeyleri birlikte keşfettiğimiz bir yolculuğa çıktım. O ise bana, “Sana aşığım, gerektiği kadar beklerim” diyordu.
Beni gerçekten destekledi ve istemediğim hiçbir şey yapmaya zorlamadı beni.

Toplumsal normlar bir ilişkinin ileriki evrelerinde seks ve çocukların olması gerektiğini öne sürüyor, bütün arkadaşlarım da evlenip çocuk yapıyordu.
Ben de “Aman Tanrım, kocamdan çocuk yapmam bekleniyor” diye düşünüyordum.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 07.10.2017 19:31
Anahtar Kelimeler:
StaceyAseksüellikAseksüel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinsel gücü artırıcı haplarda ölüm tehlikesi
Cinsel gücü artırıcı haplarda ölüm tehlikesi
Bir eskort kızın anıları: Erkekler seks yapmaktansa dertleşmek istiyor
Bir eskort kızın anıları: Erkekler seks yapmaktansa dertleşmek istiyor
Seks gemisi ilk kez yola çıktı
Seks gemisi ilk kez yola çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim