Seks sonrası titreme neden olur?

CİNSELLİKTE kadın ve erkeğin tahrik eden bir çok yöntem vardır. Bazı durumlar fiziksel olarak belli ederken bazıları duygusal anlamda kendini belli eder. Erkeklerde fiziksel anlamda cinsellik sonrasında oluşan fiziksel olarak belli olan durumlara 'artçı şok' denilmektedir. Peki erkeklerde cinsellik sonrası artçı şok nedir? Artçı şok neden olur?

CİNSELLİKTE BAŞLANGICIN ÖNEMİ NE?

Çiftler arasında unutulmaması gereken noktalardan biri de başlangıçtır. Başlangıç ne kadar iyi olursa sonu da o kadar mükemmel olur. Partnerinizi baştan çıkarmak için nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını iyi bilmeniz gerekiyor. Partnerinizin nelerden hoşlandığını anlamak için 5 duyu organınıza ihtiyacınız var. Bu beş duyu organınızı ne kadar iyi kulanırsanız o kadar etkili olacaktır.

CİNSELLİKTE ARTÇI ŞOK NEDİR?

Erkeklerde seks sonrası gerçekleşen bu durum cinsel organında titremelerin olmasıdır. Peki neden titreme olur? Sorusuna cevap olarak, erkeklerde gerçekleşen bu durum cinsellikte alınan hazzın fiziksel olarak ortaya çıkmasıdır. Tabi ki de her titreyip titrememe durumunda bunu olumlu veya olumsuz olarak yormak pek doğru olmaz ancak genel anlamda gerçekleşen bu duruma ''Artçı şok'' denilmektedir. Partnerinizle bu titremeler sonrasında ona sarılarak ve ufak öpücükler kondurarak artçı şokların sayısını arttırabilirsiniz.

Kaynak: elmaelma.com