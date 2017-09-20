Seks anketinden çıkan ilginç sonuç

20 bin kişinin katıldığı seks anketinde yatakta iyi olduğunu düşünen erkeklerin oranı yüzde 65 iken kadınların oranı erkeklere yüzde 60.

DTK International'ın internet üzerinden yaptığı geniş kapsamlı seks araştırması, cinsellik konusunda söylenen yalanlardan tek kişilik ilişkiye pek çok konuda ilginç veriler sunuyor.

Sağlık endişeleri: HIV/AIDS ve istenmeyen gebelik seksle ilgili en çok endişe duyulan konular. Katılımcıların genelinde cevaplar ortalama yüzde 45 oranıyla HIV/AIDS'e odaklanıyor. Yüzde 11'e varan oranla belirtilen hiçbir konuda endişe duyulmaması, bu yöndeki bilinç eksikliğine işaret ediyor.

Veriler ne diyor? Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki AIDS vakası sayısının haziran 2010 itibarıyla 2 bin 711'e ulaştığını bildiriyor. Etkilenen kişilerin çoğunluğu 25 yaş altındaki gençler. Vakaların 638'ini HIV ile enfekte olanlar, 2 bin 73'ünü de taşıyıcılar oluşturuyor. Bunların yüzde 52'si heteroseksüel cinsel ilişkiyle hastalığa yakalanmış.

Tek gecelik ilişki: Kadın katılımcılar bir gecelik ilişkilere sıcak bakmıyor. Yüzde 49'u "Hayır" ya da "Hiçbir zaman" diyor. Erkeklerin yüzde 61's ise tek gecelik ilişki yaşadığını belirtiyor. Erkek katılımcıların üçte biri ertesi gün ismini hatırlamadığı biriyle seks yaptığını belirtiyor. Bu erkeklerin yüzde 30'u evlilerden oluşuyor. Bekar olanların oranıysa yüzde 35.

Çoğul partnerlik:"Üçlü cinsel ilişki yaşadınız mı?" sorusuna erkeklerin yüzde 47'si "Hayır" derken bu oran kadınlarda yüzde 69. "Yapmadım ama yapabilirim" diyenlerin oranıysa yüzde 42. "Evet" diyenler katılımcıların yüzde 9'unu oluşturuyor.

Oral seks: Katılımcıların geneli oral seks yapmaya olumlu bakıyor. Oral seks yaptığını belirten kadınların oranı yüzde 70. Erkeklerinse yüzde 64'ü oral seks yaptığını belirtiyor. "Hiçbir zaman yapmam" diyen kadınların oranı da yüksek, yüzde 20. Ayrıca her iki cinsiyet için anal seks yapmak oranı yüzde 46 olarak belirlendi.

Farklı mekanlar: "Dışarıda seks yaptınız mı?" sorusuna "Evet" diyen erkeklerin oranı yüzde 62. Kadınlarınsa yüzde 49'u erkeklerle aynı cevabı veriyor. "Hiçbir zaman yapmam" diyen erkeklerin oranı yüzde 17'de kalırken, kadınlar yüzde 32 ile aradaki farkı açıyor.

Kadınların yüzde 65'i, erkeklerinse yüzde 60'ı yatakta iyi olduklarını söylüyor. Ayrıca katılımcıların dörtte biri internette tanıştıkları biriyle seks yaptıklarını belirtiyor. "Çıplak yüzdünüz mü?" sorusuna erkeklerin yüzde 31'i, kadınlarınsa yüzde 21'i "Evet" diyor. "Henüz değil ama yapabilirim" diyen kadınların oranı da yüzde 40'ı buluyor.

Yalanlar... "Partnerinize kaç kişiyle cinsel ilişki yaşadığınız hakkında yalan söylediniz mi?" sorusuna "Hayır" diyen erkeklerin oranı, yüzde 56. Kadınlarda bu oran, yüzde 63. Partnerine daha az kişiyle birlikte olduğunu söyleyen kadınların oranı yüzde 33 olurken, daha fazla kişiyle seks yaptığını belirten erkeklerin oranı yüzde 4.

"Kendi pozisyonumu kendim yaratırım" diyen kadınların oranı yüzde 52, erkeklerde bu oran yüzde 56'yı buluyor.

İspanya'da düzenlenen 'Haydi Seks Hakkında Konuşalım' adlı bir konferansta ülkelerin cinsel ilşkiye girme sıklığı açıklandı. Buna göre;

Ayda kaç kez seks yapıyorsunuz?

Erkek Kadın

Romanya 12 11

Polonya 12 9

Bulgaristan 11 9

Rusya 11 13

Ukrayna 11 9

Slovakya 10 9

Çek Cumhuriyeti 8 8

Türkiye 7 7