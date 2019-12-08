Sahte sevgili hizmeti hızla yayılıyor

ÇİN'DE sevgili için zaman bulamamaktan şikayetçi olan ve ‘doğru kişi’den umudu kesen bekar kadınlar, çareyi sahte sevgili tutmakta buldu. Bu işi meslek edinen erkekler, bekar kadınlara telefon üzerinden ‘sevgililik’ hizmeti veriyor. Sevgililer, buluşmuyor. Tüm iletişimi teknolojik cihazlar üzerinden yapıyor.

Sevgili başına 410 lira

Çin'de ilginç bir trend yaşanıyor. Vakti olmayan ya da aradığı aşkı bulamayan kadınlar, sahte sevgili tutuyor. Sahte sevgili rolü, sadece telefon üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu işi meslek edinen erkekler var. Sahte sevgili, geçen yılın başlarında, genç kadınlara mükemmel, kurgusal ilişkiler sağlamak için tasarlanan bir video oyununun tüm ülkede fırtınalar estirmesi ile ortaya çıktı.

22 yaşındaki Xu Zhuansun da, sahte sevgili olmayı meslek edinen erkekler arasında. Xu Zhuansun, sevgili başına 500 yuan (410 TL) kazanıyor. Zhuansun, gündüzleri bir dövizcide çalışıyor, geceleri ise sahte sevgili rolü yapıyor. Sahte sevgilinin görevleri şöyle: Flörtöz mesajlar göndermek. Telefonla uyandırmak. Sevgi sözcükleri kullanmak. Görüntülü konuşma yapmak. Dertlerini dinlemek.

Sahte sevgili tutan kadınların çoğunun 20'li yaşlarda, kariyerine odaklanmış orta gelirli kadınlar olduğu belirtildi. Xu, kendisine gelen kadınların farklı istekleri olduğunu belirtti. Kimi kadınlar tavsiye almak, kimileri ise dostça sohbet etmek için Xu'ya geliyor.

Xu, kadınlara yaklaşımı hakkında, 'Onlarla konuşurken içinden şunu söylüyorum: Ben gerçekten onun erkek arkadaşıyım, ona neler söyleyebilirim? Konuşmamız bittikten sonra da bu şekilde düşünmeyi bırakıyorum' dedi.