Masturbasyona isim arıyorlar

İSVEÇ’TE bir seks araştırmaları vakfı, kadın masturbasyonuna karşılık gelecek bir sözcük bulmak için ülke çapında yarışma açtı.
İsveçce dahil olmak üzere dünyada hemen hiçbir dilde edebi ve argo sözcükler dışında kadın masturbasyonuna karşılık gelen bir sözcük olmamasından yola çıkan RFSU adlı vakfın sözcüsü Kristina Ljungros, kadın mastürbasyonunun hemen hemen tüm dünyada tabu olarak görülmesi nedeniyle bu eyleme denk düşen bir sözcük bulunmadığını söyledi.
Sözcü ’masturbasyon’ sözcüğünün genellikle erkeklere ait bir cinsel eylemi çağrıştırması nedeniyle böyle bir sözcüğe gerek olduğunu savundu.
1000 ÖNERİ GELDİ
Kuruluşun açtığı yarışmaya bugüne kadar bine yakın sözcük önerisi geldi.
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