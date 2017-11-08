Kadınların sormaya utandığı cinsellik soruları ve cevapları

NE kadar açık fikirli olursak olalım bir çoğumuzun sormaya ve cevaplamaya çekindiği hatta utandığı bazı sorular var.

Özellikle konu cinsellik olduğunda kültürümüz ve yetiştirilişimiz sebebi ile çok da rahat değiliz.

Kadınların sormaya ve cevaplamaya utandığı sorular neler?

Orgazm oluyor muyum?

Yapılan araştırmalar kadınların çoğunun gerçek orgazma ulaşamadıklarını gösteriyor. Etraflarındaki kadınlardan harika orgazm hikayeleri duydukça bu konuda “Acaba benim az önce hissettiğim orgazm mıydı?” demeden duramıyorlar.

Uzmanlar orgazmın genç yaşlarda çok fazla hissedilemeyebileceğini, orta yaşa doğru ve cinsel tecrübenin artması ile çok daha keyifli orgazmlar yaşanabileceğini belirtiyor.

Sinir yapısı açısından oldukça zengin olan klitoris orgazm olmak için uyarılması gereken bir bölge. Kadınların büyük bir çoğunluğu cinsel ilişki sırasında orgazm olmamakta.Orgazm olma şekli ve süresi de kadından kadına değişiklik gösteren bir durum.

Cinsel ilişki sonrasında canımın acımasının sebebi nedir?

Cinsel ilişki sırasında sıvı salgılaması sonucunda kayganlaşan vajina cinsel ilişkiyi kolaylaştıran bir yapıya sahip. Ancak bazı durumlarda vajina içerisindeki sıvıda azalma meydana gelebiliyor bu da penisin vajina içerisine girdiği sırada kuruluk olduğundan vajina duvarlarında acıya sebep olabiliyor.

Vajinal sıvıda azalmanın sebebini öğrenmek için mutlaka doktora danışmanızı öneriyoruz.

Arka arkaya orgazm olabilir miyim?

Kadınların erkeklere nazaran orgazm olması ve gerçek hazza ulaşması çok daha meşakkatli bir iş ancak sevindirici haber kadınların orgazmı arka arkaya yaşama şansları var. Yani bir kadın arka arkaya bir kaç defa orgazm olabilir.

Vajinal duş gebelikten korur mu?

Yaygın olarak kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden biri de vajinal duş. Oldukça ilkel bir yöntem olarak bilinse de yaygınlığını koruyor. İlişki sırasında içeri giden spermi su ile temizlemek ne yazık ki etkili olamayabiliyor. Zira rahime doğru ulaşan spermlerin ne kadarının temizlendiğini bilmek imkansız. En doğru doğum kontrol yöntemi bir uzmanın önereceği modern doğum kontrol yöntemidir.

Regl döneminde cinsel ilişkiye girebilir miyim?

Bu konuda uzmanlar da ikiye ayrılmış durumda. Regl döneminde enfeksiyonlara normalden daha fazla açık olan vajinada temizliğe dikkat edilmesi önemli. Bunun yanında regl döneminde ilişkiye girmek partneri de olumsuz etkileyebileceği düşüncesi bazı kadınları bu konuda çekimser bırakmakta.

Vajinamı nasıl temizlemeliyim?

Vajina temizliğinde kullanılmak üzere üretilmiş farklı bir çok ürün bulunmakta. Vajina temizliğini klasik sabun veya duş jelleri ile yapmamamız gerektiği konusunda uzmanlar ısrarla uyarıyor. Ancak bu temizliği sade su ile düzenli olarak yapmakta yanlış bir seçenek değil.