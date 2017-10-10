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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Kadınların en çok sevdiği seks pozisyonları

Partnerinizi cinsel anlamda mutlu edebilmek için birazdan vereceğimiz önerilere muhakkak göz atın. Çünkü seks sırasında kadınlar bu pozisyonlara bayılıyorlar!

Kadınların en çok sevdiği seks pozisyonları

Partnerinizi cinsel anlamda mutlu edebilmek için birazdan vereceğimiz önerilere muhakkak göz atın. Çünkü seks sırasında kadınlar bu pozisyonlara bayılıyorlar!

10 Ekim 2017 Salı 17:22
Kadınların en çok sevdiği seks pozisyonları
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ERKEK üstte pozisyonu Diğer adıyla misyoner pozisyonu olarak bilinen erkek üstte pozisyonu, kadının altta olduğu ve sırt üstü uzandığı pozisyon şeklidir. Kadınlar cinsel ilişki sırasında bu pozisyonu çok seviyor.


Mastery pozisyonu Yüz yüze olmayı sevenler ve daha samimi olmak isteyen kadınlara göre bu poziyon oldukça keyifli oluyor. Mastery pozisyonunda erkekler ellerini arkaya atıyor, kadınlar ise ellerini partnerinin omzuna koyarak bacaklarını erkeğin beline sarıyor. Yüz yüze olabildiğiniz bu pozisyon cinsel birlikteliği daha romantik hale getiriyor.
Kadın üstte erkek altta Bu pozisyonda kadınlar daha çabuk orgazma ulaşıyor dolayısıyla da cinsel birliktelikten daha fazla keyif alıyorlar.


Köpekleme pozisyonu Kadınlar cinsel birliktelik sırasında yüz yüze olmaktan daha fazla hoşalanırlar. Köpekleme pozisyonu erkek için favori bir pozisyon olsa da kadın için durum pekte öyle değildir. Bu pozisyonda kadın kanepeden destek alarak dizleri üzerinde durur. Erkek ise kadının belinden kavrayarak cinsel birlikteliği gerçekleştirir. 

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Kadınların En çok Sevdiği Seks Pozisyonları
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