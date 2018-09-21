Kadın orgazmının 12 türü

HEPİMİZİN bildiği G noktası ve klitoral orgazmın dışında, öpüşerek, göğüs uçlarının uyarılmasıyla hatta sadece düşünerek bile orgazm olmak mümkün. Özellikle de cinsel ilişki sırasında orgazma ulaşmakta zorlanıyorsanız, diğer orgazm çeşitleri size yardımcı olabilir.

G noktası orgazmı

Hala gizemini koruyor olsa da birçok uzman G noktasının gerçek olduğu konusunda hemfikir, aynı zamanda en güçlü orgazmı yaşamanın yolunun buradan geçtiğinde de. Vajinanın ön duvarından bulunan G noktası, birçok kadın için bulunması zor olsa da, penatrasyon sırasında orgazma ulaşmanın tek yolu.

Göğüs orgazmı

Birçok kadının varlığından haberdar olmadığı bir orgazm çeşidi; göğüs orgazmı. Ne kadar inandırıcı gelmese de Science of Relationships (İlişki Bilimleri) tarafından yapılan araştırma sonuçları,göğüs uçlarının uyarılması ile orgazma ulaşılabileceğini gösteriyor. Araştırmaya göre, vajina ve klitorise baskı yapıldığında harekete geçen genital beyin korteksi, göğüs uçları uyarıldığında da benzer bir tepki veriyor. Böylece göğüslerin yeterince uyarılmasıyla da orgazm yaşanabiliyor.

Dudak orgazmı

Uzun süreli ve duygusal yoğunluğu olan bir öpüşmeyle de kadınların orgazma ulaşması mümkün. Çünkü birçok sinir ucunun toplandığı dudaklar, vulva, klitoris ve göğüs uçları kadar hassas. Bu hassasiyet sayesinde de birçok kadın öpüşme sırasında uyarılıyor hatta başka bir fiziksel etki olmadan da orgazma ulaşabiliyor. Ancak oldukça zorlu bir orgazm çeşidi olan dudak orgazmı için gerçekten odaklanmaya ve iyi öpüşen bir partnere ihtiyacınız var.

Çoklu orgazm

Aslında bir kadının orgazma ulaşması sayısı sınırsız. Birçok kadın arka arkaya orgazm yaşayabiliyor. Kegel egzersizlerini yapıp vücudunuzu keşfetmeniz çoklu orgazma ulaşmanın ilk adımları. Fantezilerden, uyarıcılardan ve doğru tekniklerden yararlanarak ve ilk orgazmınızın ardından biraz rahatlamak için kendinize zaman tanıyarak çoklu orgazm yaşamanız mümkün.

Mental orgazm

Fiziksel bir uyarıcı olmadan sadece düşünce gücüyle de orgazma ulaşmak mümkün. Nefes egzersizlerinden ya da cinsel fantezilerden yararlanarak sadece düşünce gücüyle oldukça şiddetli orgazmlar yaşanabiliyor. Çünkü aslında en büyük seks organı beynimiz ve yeterli odaklanmayla fiziksel bir uyarıcıya ihtiyaç duymadan da zevk almanız mümkün.

Karışık orgazm

Aynı anda birden fazla bölgenin uyarıldığı oldukça yoğun yaşanan bir orgazm çeşidi de karışık orgazm. Penatrasyon sırasında göğüs uçlarının uyarılması, öpüşmek ya da oral seks sırasında ellerle G noktasına baskı yapılması karışık orgazma ulaşmanın en kolay yolları.

Bölgesel orgazm

Aslında erotik olduğunu fark etmediğiniz bile birçok vücut bölgenizin orgazma ulaşmanızı sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Eğer yeterince odaklanırsanız, köprücük kemiği, ense, iç uyluk ve prostatınızın uyarılmasıyla bölgesel orgazma ulaşmanız mümkün. Partnerinizle ya da tek başınıza vücudunuzu keşfetmek için de bölgesel orgazm oldukça iyi bir seçenek olabilir.

Klitoral orgazm

Klitoris hakkında bilinmesi gerekenlerden biri de yaklaşık 8 bin sinir ucunun bulunduğu ve kadın vücudunun en hassas bölgesi olduğu. Bu kadar çok sinir ucunun bulunması sayesinde kadınlar için zevk noktası görevi görüyor. Diğer orgazm çeşitlerini yaşayamayan birçok kadın, cinsel ilişki, oral seks ya da mastürbasyon yoluyla klitoral orgazm yaşayabiliyorlar. Klitorisin art arda uyarılması ya da baskı uygulanmasıyla ulaşılan bu orgazm çeşidi, birçok kadının en yoğun orgazm deneyimini oluşturuyor.

Servikal orgazm

Derin nokta orgazmı olarak da bilinen başka bir orgazm çeşidi de servikal (rahim boynu) bölgeye uygulanan baskıyla ortaya çıkıyor. Derin bir penatrasyon sonucu ulaşılabilen bu bölgeye tekrarlanan bir uyarıdan çok baskı uygulamak orgazma ulaşmayı kolaylaştırıyor. Ancak bazı kadınlarda bu bölge aşırı hassas olabildiği için, baskı uygulanması acıya da neden olabiliyor. Yapılan araştırmalarda bazı kadınlar bu yöntemle oldukça yoğun orgazm yaşadıklarını belirtirken, bazıları ise servikal bölgenin uyarılmasını anal sekse benzeterek acı verici olduğunu söylüyor.

A-spot orgazmı

Anterior fornix (ön tavan kısmı) olarak adlandırılan iç vajinal bölge de orgazmı sağlayan alanlardan biri. Vajina duvarının ön kısmındaki üste doğru ilerleyen bir noktada bulunan A-spot, uzmanlara göre oldukça yoğun orgazmlar yaşamanızı sağlayabiliyor. Çünkü bu bölgeye yapılan baskı G noktasının da dolaylı olarak uyarılmasını sağlıyor.

U-spot orgazmı

Pek bilinmeyen orgazm çeşitlerinden biri de üretra üretra orgazmı. Üretranın üç tarafı klitorisle çevrili yani aslında klitorisiniz sandığınızdan çok daha büyük ve içe doğru 3-5 santim arasında ileriliyor. U noktası uyarıldığında, sertleşen doku uç kısmın kanla dolmasını sağlıyor ve böylece orgazma ulaşılabiliyor. Ancak elbette bu bölgenin hassasiyeti göz önüne alınarak sadece elle ya da buna uygun seks oyuncaklarıyla uyarılması tavsiye ediliyor.

Anal orgazm

Anal seks birçok kadının ilk tercihi değil. Ancak uzmanlar bu yolla da orgazma ulaşmanın mümkün olduğunu söylüyor. Kayganlaştırıcı kullanarak ve mümkün olduğunca yavaş hareketlerle başlayan bir anal seks birçok kadın için oldukça zevkli olabiliyor. Bu bölgede bulunan sıkı kaslar ve ince epitel hücreler kadınların orgazma ulaşmasını kolaylaştırıyor ama zarar görmemesi adına uzun süre devam edilmemesi tavsiye ediliyor.