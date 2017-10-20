İşte Türk erkeklerinin büyük kabusu

TÜRKİYE'DE erkek cinsel sağlığına ilişkin erken boşalma sıklığı hakkında epidemiyolojik araştırmaya göre her 5 erkekten 1'inin erken boşalma yaşadığı, ancak yüzde 10'unun hekime başvurduğu belirlendi.

Araştırma, Türkiye'de erkeklerdeki erken boşalma sıklığının yüzde 20 olduğunu ve sorunun ilerleyen yaş, kronik hastalık varlığı, düşük gelir ve eğitim düzeyi, artan çocuk sayısı ve işsizlik ile doğru orantılı olarak arttığını ortaya koydu.

Türk Androloji Derneği (TAD) tarafından toplam 2 bin 593 çift ile Türkiye'nin tüm sekiz coğrafi bölgesinde yapılan araştırma, Türkiye ve Avrupa'da bu boyutta yapılmış ilk araştırma özelliğini taşıyor.

Dört ay süresince incelenen gönüllü çiftlerle 17 ilde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Androloji Bilim Dalı ve Türk Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TAD Başkanı Prof. Dr. Önder Yaman ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Selahittin Çayan tarafından tüm dünyadan alanında uzman hekimlerin katıldığı uydu sempozyumunda açıklandı.

Çalışmaya, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Zonguldak, İzmir, Aydın, Antalya, Konya, Ankara, Kırıkkale, Adana, Gaziantep, Antakya, Malatya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon illerinin dahil olduğu araştırmaya, yaş ortalaması kadınlarda 38, erkeklerde ise 41 olan çiftler katıldı. Araştırmaya katılan çiftlerin yüzde 25'i 10-20 yıllık evli çiftlerden oluştu.

Katılımcıların yüzde 55'i çalışmazken, yüzde 38.5'i yüksek eğitim almış, yüzde 52'si ise lise veya ilkokul mezunu kişiler. Erkeklerin yüzde 44'ü kamu personeli veya esnaf, yüzde 17'si işçi ve yüzde 14.5'u emekli. Erkeklerin yüzde 36'sı yüksek öğrenim, yüzde 60'ı ise lise veya ilkokul mezunu.

Kadınların yüzde 10'u bu durumdan şikayetçi

Araştırma sonucuna göre, katılımcı erkeklerin erkeklerin yüzde 20'si erken boşalma sorunu yaşarken, kadınların yüzde 10'u da bu durumdan şikayetçi. Araştırmaya katılan erkeklerin tıbbi durumları incelendiğinde, yüzde 13'ünün yüksek tansiyon hastası, yüzde 7'si kalp ve damar rahatsızlıklarına sahip, yüzde 7'si ise şeker hastası.

Erkeklerin yüzde 47'si cinsel ilişki sırasında 3 ila 7 dakika içinde boşaldığını bildirirken, yüzde 24'ü 2 dakika ve üzerinde, yüzde 22'si 7 dakika ve üzerinde, yüzde 11'i ise 1 dakika civarında boşaldığını kaydediyor.

Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 20'si boşalma süresini kısa buluyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 9.5'i ise eşleri normal sürede boşaldığını düşünürken, kendileri eşlerinin boşalma süresini kısa buluyor.

Hekime başvuru oranı düşük

Erken boşalma şikayeti olan erkeklerin yüzde 66'sı henüz doktora başvurmadığını belirtirken, yüzde 33'ü doktora başvurmayı düşündüğünü, yüzde 10'u ise başvurduğunu bildiriyor. 20-40 yaşları arasında yüzde 14-15 seviyelerinde görülen erken boşalma vakaları, 40-60 yaş aralığında yüzde 20-22'ye, 60 yaşından sonra ise yüzde 50-60 seviyelerine çıkıyor.

Erken boşalma yüzde 25 ile en çok Doğu Anadolu'da görülüyor. Bunu sırasıyla yüzde 24 ile Karadeniz ve yüzde 23 ile Ege bölgeleri izliyor. Marmara Bölgesi'nde yüzde 20 çıkan oran, İç Anadolu'da yüzde 18, Akdeniz'de yüzde 17 ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 10 görülüyor.

Uzmanlar, halkın hekime başvurduğunda sorundan kolaylıkla kurtulabileceğini bilmediğini, ayrıca toplumsal olarak "utanma" duygusu ile hekime gitmekten kaçınabildiklerini, bunların önüne geçebilmek için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Erken boşalma sorununun, tedavi edilmediği takdirde iş ve sosyal yaşamda başarısızlık, mutsuzluk ve yetersizlik hissi, stres ve baskı hissetme gibi problemlere yol açabileceğini ifade eden uzmanlar, bu sorunun aile yaşantısının bozulmasına kadar gidebileceği uyarısında bulundu.