İşte cinsel isteksizliğin çaresi

İLİŞKİNİZİ serbest bırakmakta geç kalmamalı ve bir an önce cinselliğinizi özgürlüğüne kavuşturmalısınız.

İlişkinizin ilk günlerinde yatağa kadar bekleyemez bir bakışla kendinizi sevgilinizin kollarında bulurdunuz. Şimdilerde ise cinsellik sadece arada bir yapılması zorunlu bir alışkanlık haline geldi. Bu hikaye size bir yerden tanıdık mı geliyor? O zaman siz de cinsel isteksizlik sorunuyla karşı karşıyasınız demektir. Uzun süreli ilişkilerin en büyük sorunlarından biri olan cinsel isteksizliğin birçok nedeni olabilir. Önemli olan bu nedenleri bulmak ve sorunu çok geç olmadan ortadan kaldırmak.

Cinsel isteğin olması hem kadında hem de erkekte bazı faktörlere bağlıdır. Bunlar; biyolojik içgüdü, kişinin kendini seksi bulması, yeterli benlik saygısı, çekici bulunan bir partnerin varlığı ve partnerle cinsellik dışındaki alanlarda da iyi ilişkidir. Ayrıca cinsellikle ilgili daha önce olumlu deneyimler yaşamış olmak da çok önemlidir. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi’nden Psikiyatrist Dr. Hülya Soylu bunun birçok sebebi olduğunu belirtiyor.

1. İLİŞKİDE UYUM VE ÇEKİCİ BULMA ÖNEMLİ

Cinsel isteksizliğin kişiye göre değişen farklı sebepleri vardır; tıbbi, psikolojik ve farmakolojik faktörlerin bir kombinasyonudur. Kadınlarda özellikle evlilikte ya da ilişkide anlaşmazlık varsa cinsel sorunu da beraberinde getirmektedir. Kişi partnerini fiziksel olarak çekici bulmuyorsa ya da duygusal açıdan ilgisi- sevgisi azalmışsa; ona karşı arzu duymaz ve bu durum da cinsel isteğin kaybolmasına yol açabilir. Uyarılma ve orgazm evresinde erkekten kaynaklanan özellikle erken boşalma gibi nedenler de kadını cinsellikten soğutabilir.

2. AĞRILI İLİŞKİ ETKİLİYOR

Kadınlarda organik sebebe bağlı (östrojen eksikliği, menopoz, hiperprolaktinemi, vajinal enfeksiyon gibi) ağrılı ilişki de kadının eşinden uzaklaşmasına neden olur. Hamilelik ya da cinsel yolla bulaşan hastalık kapma korkusu da diğer bir isteksizlik nedenidir.

3. ERKEĞİN CİNSEL PERFORMANS ISRARI KADINI SEKSTEN SOĞUTUYUR

Çocukluk döneminde yaşanmış travmalar, kötü deneyimler ya da aile tarafından aşılanmış cinsellik karşıtı tutum da cinsel isteksizliğe hatta vajinismusa sebep olmaktadır. Çiftler arasında cinsel ilgi bakımından bir dengesizliğin olması durumunda ortaya çıkabilen, erkek tarafından dayatılan ısrarlı cinsel performans baskısı da kadında azalmış cinsel istekle sonuçlanabilir. Bunların dışında istek azlığı kronik stres, anksiyete ve depresyona bağlı olabilmektedir.

4. ERKEKTE PERFORMANS EN ÖNEMLİ ETKEN

Erkeklerde cinsel isteksizliğin nedenleri kadınlardaki sebeplerle aynıdır. Bunların dışında; erkeklerde daha sık olarak gördüğümüz cinsel istek azalmasının nedeni ‘performans anksiyetesi’ olarak da tanımlanan başarısız olma kaygısıdır. Bunun altında yatan sorunsa çoğu kez ereksiyon kusuru ya da erken boşalma problemidir.

5. ÇALIŞMA HAYATININ ZORLUĞU ETKİLİYOR

Ayrıca, günümüzde gerek kadınlar gerekse erkekler çoğunlukla çalışma hayatındaki zorluklardan dolayı kronik strese ve yorgunluğa yol açan bir yaşam tarzı sürdürmektedir; bu da cinsel isteğin yitirilmesinde önemli bir etken olabilir.

6. UZUN SÜRE SEKS YAPMAMAK SOĞUTUYOR

Ayrıca uzun süreli seksten uzak kalmak da cinsel dürtüyü azaltmaktadır. Cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olan ürolojik bir sorun ya da testesteron eksikliği ve hiperprolaktinemi de erkeklerde istek kaybına yol açar.

7. DEPRESYON LİBİDOYU DA VURUYOR

Çağımızın hastalığı depresyonda da libido kaybı en sık görülen bulgulardan biridir; ancak tedavide kullanılan antidepresan ilaçlar da bazı hastalarda isteksizliğe neden olabilir. Ayrıca her iki cinste de birçok ilaç etken olmakla birlikte en sık antiandrojen, antihipertansif ilaçlar, sakinleştiriciler, alkol, amfetamin ve kokain gibi maddeler de nedenlerden bazılarıdır.

8. SUÇLAYICI OLMAYIN ÇÖZÜM ARAYIN

Psikiyatrist Dr. Hülya Soylu’ya göre; “Kişinin cinsel işlev bozukluğunu çözmek için yapacağı ilk şey ‘cinsel sorunu’ olduğunu kabullenmektir. Partnerler karşılıklı olarak konuşabilmeli, yargılayıcı- suçlayıcı olmaktan kaçınmalıdır. Cinsel problem bir kişiye bağlı olabilir ancak iki kişiyi etkiler; bu nedenden dolayı ortak bir sorun olarak ele alınmalıdır. Eğer cinsel isteksizlik ilişkideki anlaşmazlıktan, çatışmalardan kaynaklanıyorsa birlikte çözüm yolları aranmalıdır. Bireysel çabalar sonuç vermiyorsa ve tıbbi bir duruma bağlıysa konunun uzmanına, psikolojik sorunlara bağlıysa bir psikiyatriste ya da cinsel terapiste başvurulmalıdır.”

