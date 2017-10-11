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İnsanlar neden öpüşür ortaya çıktı!
İnsanlar neden öpüşür?
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İnsanlar neden öpüşür ortaya çıktı!

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre öpüşmek sadece romantizmle ilgili değilmiş... İşte gerçek nedeni;

İnsanlar neden öpüşür ortaya çıktı!

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre öpüşmek sadece romantizmle ilgili değilmiş... İşte gerçek nedeni;

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:25
İnsanlar neden öpüşür ortaya çıktı!
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İNGİLTERE'DEKİ Leeds Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre öpüşmenin insan sağlığı için çok yararlı olduğu da ortaya çıktı.

İngiliz araştırmacılara göre, bu alışkanlık özellikle hamilelikte tehlikeli olan bir bakterinin erkekten kadına geçmesine imkân tanıyor. Tükürük içinde saklanan bakteri ‘Sitomegalovirüs’, normalde çok ciddi bir soruna neden olmuyor.

Ancak kadınlarda hamilelik döneminde tehlike oluşturuyor. Doğmamış bebeklerin ölümüne sebep oluyor ya da bebekte sağırlık gibi kalıcı hasarlar bırakıyor. Mikrobun yayılmasına aracı olan öpüşme bir yandan bakteriye karşı bağışıklık kazanmaya da yarıyor. Uzun süre aynı insanla öpüşüldüğünde sitomegalovirüsün yarattığı etkilere karşı bağışıklık sağlanıyor.

TÜKÜRÜKTEKİ EVRİM

Leeds Üniversitesi’nden Dr. Colin Hendrie, ‘Medikal Hipotez’ dergisinde yayımlanan çalışmasında “Belirli bir erkeğin sitomegalovirüsüne karşı bağışıklık kazanmak yine ağızdan ağıza özellikle de erkeğe göre daha kısa olan kadına tükürük akışı ile gerçekleşir. Altı ay boyunca belli bir insanla öpüşmek bu bakteriye karşı bağışıklık sağlar” diyor.

Kısa bir öpücük sırasında kadına çok küçük oranda bakteri bulaşıyor. Öpüşme uzayınca kadın vücudu bu mikroba bağışıklık kazanıyor. Araştırmacılar öpüşerek, genlerin ipuçlarını taşıyan tükürükle evrimsel bir kalite kontrol mekanizması oluşturulduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÖPÜŞMEKCinsellik
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