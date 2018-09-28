İdeal cinsel ilişki süresi ne kadar olmalıdır?

ÇOĞU erkek ve kadın tüm gece süren seks fantezisine inanır fakat gerçeklerle karşılaşınca bu fantezileri hayal kırıklığına ve tatminsizliğe sebep olur. Cinsel ilişkinin kriteri süre değil Cinsel ilişkinin başarısı süresine bağlı değildir yani çiftlerin ilişki sonrasında süre hakkında konuşmaları gereksizdir. Özellikle bizim toplumumuzda erkekler için uzun süren cinsel ilişki bir güç simgesi olarak görülür halbuki hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü başarılı ve kaliteli sekste uzun süren cinsel birleşmeden çok çiftlerin doyuma ulaşması önemlidir yani kısacası ilişkinin süresini çiftlerin doyumu belirler bazen kısa bir sürede de doyuma ulaşılabilir. ABD ve Kanada’da 10 yıl süren çalışmalarda, 4 dakikalık cinsel birleşme yeterli, 10 dakika süren cinsel birleşme ideal, 13 dakika ve daha uzun süren ilişkiler ise yorucu bulunmuştur.