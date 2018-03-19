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Hostes ve pilotların grup seks görüntüleri ortalığı karıştırdı!

Dev havayolu firması China Eastern Airlines'ın dört hostesi ve iki pilotunun yer aldığı video kaydı, Çin'deki popüler sosyal medya uygulaması Weibo'dan kısa sürede kaldırıldı ancak internette yayılması önlenemedi.

Hostes ve pilotların grup seks görüntüleri ortalığı karıştırdı!

Dev havayolu firması China Eastern Airlines'ın dört hostesi ve iki pilotunun yer aldığı video kaydı, Çin'deki popüler sosyal medya uygulaması Weibo'dan kısa sürede kaldırıldı ancak internette yayılması önlenemedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 16:36
Hostes ve pilotların grup seks görüntüleri ortalığı karıştırdı!
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ÇİN havayolu şirketi China Eastern Airlines'teki grup seks skandalı, dünya çapında ses getirdi.

Ortalığı karıştıran görüntülerde, İspanya'nın başkenti Madrid'e uçan kabin ekibinde yer alan dört hostes ve iki pilot yer alıyor. Video kaydının bir karaoke barda yer alan odada çekildiği belirtiliyor.

Çin'in popüler sosyal medya mecrası Weibo'da yayınlanan video, kısa sürede kaldırıldı.

Şanghay merkezli dev havayolu şirketi China Eastern Airlines ise, görüntülerdeki kişilerin personeli olmadığını savunuyor.

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HostesPilotSeks GörüntüleriChina Eastern AirlinesçinWeibo
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