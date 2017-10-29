Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!

TÜRKİYE'DE erkek cinsel sağlığına ilişkin erken boşalma sıklığı hakkında epidemiyolojik araştırmaya göre her 5 erkekten 1'inin erken boşalma yaşadığı, ancak yüzde 10'unun hekime başvurduğu belirlendi.

Araştırmaya göre erken boşalma sorunu yüzde 25 ile en çok Doğu Anadolu'da, yüzde 10 ile en az Güneydoğu Anadolu'da yaşanıyor.

Araştırma, Türkiye'de erkeklerdeki erken boşalma sıklığının yüzde 20 olduğunu ve sorunun ilerleyen yaş, kronik hastalık varlığı, düşük gelir ve eğitim düzeyi, artan çocuk sayısı ve işsizlik ile doğru orantılı olarak arttığını ortaya koydu.

Türk Androloji Derneği (TAD) tarafından toplam 2 bin 593 çift ile Türkiye'nin tüm sekiz coğrafi bölgesinde yapılan araştırma, Türkiye ve Avrupa'da bu boyutta yapılmış ilk araştırma özelliğini taşıyor.

Çalışmaya, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Zonguldak, İzmir, Aydın, Antalya, Konya, Ankara, Kırıkkale, Adana, Gaziantep, Antakya, Malatya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon illerinin dahil olduğu araştırmaya, yaş ortalaması kadınlarda 38, erkeklerde ise 41 olan çiftler katıldı. Araştırmaya katılan çiftlerin yüzde 25'i 10-20 yıllık evli çiftlerden oluştu.

KADINLARIN YÜZDE 20'Sİ BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Araştırma sonucuna göre, katılımcı erkeklerin erkeklerin yüzde 20'si erken boşalma sorunu yaşarken, kadınların yüzde 10'u da bu durumdan şikayetçi.

Araştırmaya katılan erkeklerin tıbbi durumları incelendiğinde, yüzde 13'ünün yüksek tansiyon hastası, yüzde 7'si kalp ve damar rahatsızlıklarına sahip, yüzde 7'si ise şeker hastası.

Erkeklerin yüzde 47'si cinsel ilişki sırasında 3 ila 7 dakika içinde boşaldığını bildirirken, yüzde 24'ü 2 dakika ve üzerinde, yüzde 22'si 7 dakika ve üzerinde, yüzde 11'i ise 1 dakika civarında boşaldığını kaydediyor.

Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 20'si boşalma süresini kısa buluyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 9.5'i ise eşleri normal sürede boşaldığını düşünürken, kendileri eşlerinin boşalma süresini kısa buluyor.

HEKİME BAŞVURU ORANLARI DÜŞÜK

Erken boşalma şikayeti olan erkeklerin yüzde 66'sı henüz doktora başvurmadığını belirtirken, yüzde 33'ü doktora başvurmayı düşündüğünü, yüzde 10'u ise başvurduğunu bildiriyor. 20-40 yaşları arasında yüzde 14-15 seviyelerinde görülen erken boşalma vakaları, 40-60 yaş aralığında yüzde 20-22'ye, 60 yaşından sonra ise yüzde 50-60 seviyelerine çıkıyor.

EN ÇOK ERKEN BOŞALMA DOĞU'DA

Erken boşalma yüzde 25 ile en çok Doğu Anadolu'da görülüyor. Bunu sırasıyla yüzde 24 ile Karadeniz ve yüzde 23 ile Ege bölgeleri izliyor. Marmara Bölgesi'nde yüzde 20 çıkan oran, İç Anadolu'da yüzde 18, Akdeniz'de yüzde 17 ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 10 görülüyor.

Uzmanlar, halkın hekime başvurduğunda sorundan kolaylıkla kurtulabileceğini bilmediğini, ayrıca toplumsal olarak ''utanma'' duygusu ile hekime gitmekten kaçınabildiklerini, bunların önüne geçebilmek için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Erken boşalma sorununun, tedavi edilmediği takdirde iş ve sosyal yaşamda başarısızlık, mutsuzluk ve yetersizlik hissi, stres ve baskı hissetme gibi problemlere yol açabileceğini ifade eden uzmanlar, bu sorunun aile yaşantısının bozulmasına kadar gidebileceği uyarısında bulundu.