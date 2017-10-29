Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!

Türk Androloji Derneği erkeklerin cinsel sağlığını araştırdı. Araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı

Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!

Türk Androloji Derneği erkeklerin cinsel sağlığını araştırdı. Araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı

29 Ekim 2017 Pazar 15:04
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
banner404

TÜRKİYE'DE erkek cinsel sağlığına ilişkin erken boşalma sıklığı hakkında epidemiyolojik araştırmaya göre her 5 erkekten 1'inin erken boşalma yaşadığı, ancak yüzde 10'unun hekime başvurduğu belirlendi.

Araştırmaya göre erken boşalma sorunu yüzde 25 ile en çok Doğu Anadolu'da, yüzde 10 ile en az Güneydoğu Anadolu'da yaşanıyor.

Araştırma, Türkiye'de erkeklerdeki erken boşalma sıklığının yüzde 20 olduğunu ve sorunun ilerleyen yaş, kronik hastalık varlığı, düşük gelir ve eğitim düzeyi, artan çocuk sayısı ve işsizlik ile doğru orantılı olarak arttığını ortaya koydu.

Türk Androloji Derneği (TAD) tarafından toplam 2 bin 593 çift ile Türkiye'nin tüm sekiz coğrafi bölgesinde yapılan araştırma, Türkiye ve Avrupa'da bu boyutta yapılmış ilk araştırma özelliğini taşıyor.

Çalışmaya, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Zonguldak, İzmir, Aydın, Antalya, Konya, Ankara, Kırıkkale, Adana, Gaziantep, Antakya, Malatya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon illerinin dahil olduğu araştırmaya, yaş ortalaması kadınlarda 38, erkeklerde ise 41 olan çiftler katıldı. Araştırmaya katılan çiftlerin yüzde 25'i 10-20 yıllık evli çiftlerden oluştu.

KADINLARIN YÜZDE 20'Sİ BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Araştırma sonucuna göre, katılımcı erkeklerin erkeklerin yüzde 20'si erken boşalma sorunu yaşarken, kadınların yüzde 10'u da bu durumdan şikayetçi.

Araştırmaya katılan erkeklerin tıbbi durumları incelendiğinde, yüzde 13'ünün yüksek tansiyon hastası, yüzde 7'si kalp ve damar rahatsızlıklarına sahip, yüzde 7'si ise şeker hastası.

Erkeklerin yüzde 47'si cinsel ilişki sırasında 3 ila 7 dakika içinde boşaldığını bildirirken, yüzde 24'ü 2 dakika ve üzerinde, yüzde 22'si 7 dakika ve üzerinde, yüzde 11'i ise 1 dakika civarında boşaldığını kaydediyor.

Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 20'si boşalma süresini kısa buluyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 9.5'i ise eşleri normal sürede boşaldığını düşünürken, kendileri eşlerinin boşalma süresini kısa buluyor.

HEKİME BAŞVURU ORANLARI DÜŞÜK

Erken boşalma şikayeti olan erkeklerin yüzde 66'sı henüz doktora başvurmadığını belirtirken, yüzde 33'ü doktora başvurmayı düşündüğünü, yüzde 10'u ise başvurduğunu bildiriyor. 20-40 yaşları arasında yüzde 14-15 seviyelerinde görülen erken boşalma vakaları, 40-60 yaş aralığında yüzde 20-22'ye, 60 yaşından sonra ise yüzde 50-60 seviyelerine çıkıyor.

EN ÇOK ERKEN BOŞALMA DOĞU'DA

Erken boşalma yüzde 25 ile en çok Doğu Anadolu'da görülüyor. Bunu sırasıyla yüzde 24 ile Karadeniz ve yüzde 23 ile Ege bölgeleri izliyor. Marmara Bölgesi'nde yüzde 20 çıkan oran, İç Anadolu'da yüzde 18, Akdeniz'de yüzde 17 ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 10 görülüyor.

Uzmanlar, halkın hekime başvurduğunda sorundan kolaylıkla kurtulabileceğini bilmediğini, ayrıca toplumsal olarak ''utanma'' duygusu ile hekime gitmekten kaçınabildiklerini, bunların önüne geçebilmek için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Erken boşalma sorununun, tedavi edilmediği takdirde iş ve sosyal yaşamda başarısızlık, mutsuzluk ve yetersizlik hissi, stres ve baskı hissetme gibi problemlere yol açabileceğini ifade eden uzmanlar, bu sorunun aile yaşantısının bozulmasına kadar gidebileceği uyarısında bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Her 5 Erkekten Biri Bu Sorunu Yaşıyor!TürkiyeCinsellikERKEN BOŞALMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkekler prezervatif kullanmaya nasıl ikna oluyor? Kadınlardan itiraflar
Erkekler prezervatif kullanmaya nasıl ikna oluyor? Kadınlardan itiraflar
Telefondan porno sitelere girenlere çok kötü haber
Telefondan porno sitelere girenlere çok kötü haber
Erkek arkadaşının penisini kıran manken yaşadıklarını anlattı
Erkek arkadaşının penisini kıran manken yaşadıklarını anlattı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim