TEHDİT eden hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını yayınlayan oyuncu Bella Throne, geçtiğimiz gün katıldığı programda cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Cinsel ilişkiyi sevdiğini söyleyen oyuncu "Biseksüel değil panseksüelmişim." diyerek şaşırttı.
Güzel oyuncudan olay yaratacak cinsel yönelim itirafı
Tehdit eden hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını yayınlayan oyuncu Bella Throne, geçtiğimiz gün katıldığı programda cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Cinsel ilişkiyi sevdiğini söyleyen oyuncu "Biseksüel değil panseksüelmişim." diyerek şaşırttı
TEHDİT eden hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını yayınlayan oyuncu Bella Throne, geçtiğimiz gün katıldığı programda cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Cinsel ilişkiyi sevdiğini söyleyen oyuncu "Biseksüel değil panseksüelmişim." diyerek şaşırttı.
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