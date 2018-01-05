Gerdek gecesi nedir? Gerdek gecesi hakkında islami ölçüler

UZUN yıllar hayalini kurduğunuz mutlu evliliğin ilk eylemi olan gerdek gecesi cinselliği her zaman genç kızların aklına soru işaretleri ve korkular yerleştirmiştir

Gerdek gecesi; karı ve kocanın ilk defa bir araya geldikleri geceye verilen isimdir. Bu gecenin asıl ve mühim özelliği, kadın ve erkek arasındaki maddi ve manevi mahremiyetin ortadan kalkacağı gece oluşundan ileri gelir.

Çünkü o ana kadar ayrı hayatlara sahip iki kişi, yakınlaşarak, aynı evi paylaşma durumuna geçmişlerdir.

Bunun da ötesinde, ailevi birliktelik tesis ederek belirli hak ve ödevleri “fiilen yaşama” olayını başlatmışlardır.

Gerdek gecesi olayını, farklı iki cinsin birbirini fiziksel olarak algılaması olarak algılamamak şarttır. Bu münasebet aynı anda, manevi ve duygusal bir birlikteliğin de başlangıcı olmaktadır. Olgunluk durumunu aşan iki kişinin, bu andan sonraki ev ve sosyal hayatları belirlenmiş ölçü ve planlar dahilinde ilerleyecektir. Bu şekilde irdelendiğinde gerdek gecesi mevzusu; son derece mühim ve ciddi sorumluluklarla dolu bir ömrün başlangıç anıdır.

Tek kelime ile izah etmemiz gerekirse bir planlama kararının doğacağı zamandır. Evli çift birlikte sürdürecekleri bir ömürde birbirleri için hissettiklerini – düşüncelerini açıkça aktaracak, beklediği tavır ve davranışlardan konuşacaktır.

Gerdek gecesi aynı zamanda islami de bir hadisedir. Gerdek erkek ve kadının toplumca ve dinimizce meşru görülen ölçüler içerisinde birliktelik gerçekleştirmesi ve evlilik gibi büyük bir hadisenin düşünülüp, tartışılarak vuku bulmasıdır.



