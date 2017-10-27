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Evlenmeden önce kaç farklı kişiyle cinsel deneyim yaşamalıyız?

Hepimiz merak eder ama çok azımız sormaya cesaret ederiz: Benden önce kaç kişiyle birlikte oldun? Belki de nezaketen sorulmaması gereken bir sorudur ama işte zihin bu, merak ediyor, durmuyor!

Evlenmeden önce kaç farklı kişiyle cinsel deneyim yaşamalıyız?

Hepimiz merak eder ama çok azımız sormaya cesaret ederiz: Benden önce kaç kişiyle birlikte oldun? Belki de nezaketen sorulmaması gereken bir sorudur ama işte zihin bu, merak ediyor, durmuyor!

27 Ekim 2017 Cuma 13:26
Evlenmeden önce kaç farklı kişiyle cinsel deneyim yaşamalıyız?
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EVLİ insanlar için flört sitesi olan ve dünyanın her yerinde ahlakdışı bulunmasına rağmen birçok da üyesi olan bir site yaptırmış bu araştırmayı. İsmini vermeyi doğru bulmadığım için gizleyeceğim... Sonuçlarını dikkate alırsınız, almazsınız; o sizin bileceğiniz iş. Site sahipleri yaptıkları bu soruşturmada görmüşler ki hem erkekler hem de kadınlar aynı rakamı vermiş: 12!
12 rakamı, kişinin 'cinsel olarak maceracı ve liberal' olduğunu hissettiriyormuş karşıdakine. 10'dan az kişiyle birlikte olmanın ise partnerlere 'fazla muhafazakar' ve 'cinsel yönden tecrübesiz' hissettirdiği ortaya çıkmış.
19'dan fazla kişiyle birlikte olanların karşısındakine verdiği izlenim ise 'fazlasıyla bencil', 'kaba' ve 'oradan oraya koşan bir çapkın'mış.
Araştırmaya katılan erkekler, partnerlerinin geçmişini öğrenme konusunda kadınlara oranla daha hevesli. Yüzde 53'ü eşllerinin/sevgililerinin kendilerinden önce kaç kişiyle birlikte olduğunu merak ediyor. Çok normal değil mi? Erkekler cinsellik söz konusu olduğunda her zaman en iyisi ve en büyüğü olmak istemez mi? Kadınlar ise konu cinsellik olduğunda sadece anın tadını çıkarır, geçmiş deneyimlerini bir kenara bırakırlar...
Kimin kaç kişiyle yatması gerektiği mevzusu bir araştırma konusu olmalı mı; o da tartışılır. 

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel DeneyimEvlenmeden önce
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