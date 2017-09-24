Erkekler utancından açıklayamıyor!

CİNSEL hayatı için birtakım güçlendirici haplar ve ürünler satın alan erkek müşteriler 'salatalık utancı' baş gösterdi! Sipariş ettiği cinsel hap ve benzeri ürünler yerine, kargodan salatalık çıkınca dolandırıldığını anlayan erkek utandığı için susuyor. Dolandırıcılar da erkeklerin 'gurur meselesi' yaptığı bu utançtan faydalalanıp haksız yoldan yılda 50 milyon lira elde ediyor!

SADECE SALATALIK DEĞİL ÜÇÜ BİR ARADA KAHVE DE YOLLUYORLAR!

İnternet, sosyal medya, çağrı merkezleri üzerinden ve şifalı bitkiler adı altında açılan işyerlerinden “cinsel gücü artırıcı” adı altından sahte ve sağlığa zararlı hap, jel, sprey gibi ürünler satarak dolandıranların, sipariş veren kişilere sahte ilacın yanı sıra çoğu zaman “domates, salatalık, 3’ü bir arada kahve, zeytinyağı, el kremleri” gönderdikleri de belirlendi.

"ERKEKLİK GURURU" İÇİN BU DOLANDIRICILIĞA SESSİZ KALIYORLAR

Bu tür ürünleri sipariş veren ve dolandırılan kişilerin “erkeklik gururu”, “erkekliğime laf gelir”, “çevreden duyulur” korkusuyla şikâyetçi olmadığı, bunu fırsat bilen dolandırıcıların da her gün yeni bir yöntemle dolandırmaya devam ettikleri belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda, bu yöntemle dolandırıcıların yılda 50 milyon liralık vurgun yaptığı tespiti yer aldı. Ancak şikâyetçi ve mağdur bulamadıkları için yasal işlem yapma konusunda sıkıntılar yaşandığı vurgulandı.

KİMLİĞİNİZ GİZLİ TUTULACAK

Bilişim ve Siber Suçlarla Mücadele polisiyle ortak çalışmalar yürüten Kaçakçılık polisi, mağdurlara “Deşifre olmayacaksınız, kimliğiniz gizli tutulacak, dolandırıcılara teslim olmayın” çağrısında bulundu.