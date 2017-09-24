Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102528
ALTIN
146.404
DOLAR
3.5165
STERLİN
4.7436
EURO
4.1765
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

Erkekler utancından açıklayamıyor!

Cinsel gücü arttırıcı hap sipariş ettiği firma tarafından kendisine ürün yerine salatalık kargolanan erkekler utancından dolandırıldığını açıklayamıyor; dolandırıcılar da bu sayede yılda 50 milyon liralık vurgun yapıyor

Erkekler utancından açıklayamıyor!

Cinsel gücü arttırıcı hap sipariş ettiği firma tarafından kendisine ürün yerine salatalık kargolanan erkekler utancından dolandırıldığını açıklayamıyor; dolandırıcılar da bu sayede yılda 50 milyon liralık vurgun yapıyor

24 Eylül 2017 Pazar 14:00
Erkekler utancından açıklayamıyor!
banner404

CİNSEL hayatı için birtakım güçlendirici haplar ve ürünler satın alan erkek müşteriler 'salatalık utancı' baş gösterdi! Sipariş ettiği cinsel hap ve benzeri ürünler yerine, kargodan salatalık çıkınca dolandırıldığını anlayan erkek utandığı için susuyor. Dolandırıcılar da erkeklerin 'gurur meselesi' yaptığı bu utançtan faydalalanıp haksız yoldan yılda 50 milyon lira elde ediyor!
SADECE SALATALIK DEĞİL ÜÇÜ BİR ARADA KAHVE DE YOLLUYORLAR!

İnternet, sosyal medya, çağrı merkezleri üzerinden ve şifalı bitkiler adı altında açılan işyerlerinden “cinsel gücü artırıcı” adı altından sahte ve sağlığa zararlı hap, jel, sprey gibi ürünler satarak dolandıranların, sipariş veren kişilere sahte ilacın yanı sıra çoğu zaman “domates, salatalık, 3’ü bir arada kahve, zeytinyağı, el kremleri” gönderdikleri de belirlendi. 
"ERKEKLİK GURURU" İÇİN BU DOLANDIRICILIĞA SESSİZ KALIYORLAR

Bu tür ürünleri sipariş veren ve dolandırılan kişilerin “erkeklik gururu”, “erkekliğime laf gelir”, “çevreden duyulur” korkusuyla şikâyetçi olmadığı, bunu fırsat bilen dolandırıcıların da her gün yeni bir yöntemle dolandırmaya devam ettikleri belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda, bu yöntemle dolandırıcıların yılda 50 milyon liralık vurgun yaptığı tespiti yer aldı. Ancak şikâyetçi ve mağdur bulamadıkları için yasal işlem yapma konusunda sıkıntılar yaşandığı vurgulandı.
KİMLİĞİNİZ GİZLİ TUTULACAK

Bilişim ve Siber Suçlarla Mücadele polisiyle ortak çalışmalar yürüten Kaçakçılık polisi, mağdurlara “Deşifre olmayacaksınız, kimliğiniz gizli tutulacak, dolandırıcılara teslim olmayın” çağrısında bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 24.09.2017 14:04
Anahtar Kelimeler:
ErkeklerCinsel Güç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Adamın biri 2017-09-24 14:23:42

Marketten nitromax alın aynı işi görüyor hemde daha ucuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Masturbasyona isim arıyorlar
Masturbasyona isim arıyorlar
Son araştırmalar pornonun çok büyük bir zararını ortaya çıkardı!
Son araştırmalar pornonun çok büyük bir zararını ortaya çıkardı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim