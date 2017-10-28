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Erkekler prezervatif kullanmaya nasıl ikna oluyor? Kadınlardan itiraflar

Kadınlar erkekleri prezervatif kullanmaya nasıl ikna ettiği belli oldu

Erkekler prezervatif kullanmaya nasıl ikna oluyor? Kadınlardan itiraflar

Kadınlar erkekleri prezervatif kullanmaya nasıl ikna ettiği belli oldu

28 Ekim 2017 Cumartesi 11:09
Erkekler prezervatif kullanmaya nasıl ikna oluyor? Kadınlardan itiraflar
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ABD'DE bir grup bilim adamı, kadınların, seks sırasında partnerlerinin korunmamasını istemeleri halinde onları buna ikna etmek için ne gibi yöntemler kullandığını araştırdı.
Erkeklerin seks sırasında prezervatif kullanmamak için ne gibi yöntemlere başvurduklarına ilişkin pek çok araştırma olsa da kadınların partnerlerini korunmamaya ikna etmek için nasıl davranışlarda bulunduğuyla ilgili çok sayıda araştırma yapılmış değil.
Nitekim cinsel çalışmalar literatüründeki bu eksikliği gidermeyi amaçlayan bir grup bilim adamı, yaşları 18 ile 21 arasında değişen 235 kadına, partnerlerini prezervatif kullanmamaya ikna etmek için 14 yaşından beri nasıl taktikler kullandığını sordu.
Sonuçları, The Journal of Sex Research'te (Seks Araştırmaları Dergisi) yayınlanan araştırmaya göre, kadınların yüzde 37.9'u partnerlerini korunmadan seks yapmanın güvenli olduğunu söyleyerek prezervatif kullanmadan cinsel ilişkiye girmeye ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 33.2'si is korunmasını istemedikleri partnerlerini konuşmak yerine, 'kendi baştan çıkarma taktikleri' yardımıyla prezervatif kullanmamaya ikna ettiklerini söyledi.
Diğer taraftan araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, seks öncesinde alkol almanın, kadınların, cinsel yolla bulaşan hastalıkları önemseme seviyelerini düşürdüğü belirtiliyor. (Sputnik Türkiye)

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Anahtar Kelimeler:
Seks Araştırmaları DergisiKadınErkekPrezervatif
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