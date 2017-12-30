Erkekler için seks bu yaştan sonra tehlikeli

DÜZENLİ cinsel hayat 50'li yaşlarındaki kadınlardaki kalp rahatsızlığı riskini azaltırken aynı yaş grubundaki erkekler için tam tersi bir sonuç doğuruyor.

Düzenli cinsel hayatı olan yaşlı çiftlere ABD'li bilim insanlarından bir iyi bir de kötü haber var.

ABD'deki Michigan State University'de yapılan araştırma kapsamında yaşları 57'nin üzerinde olan çiftlerin cinsel hayatları incelendi.

Yaşları 57 ila 85 arasında değişen 2 bin 200 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları ' the journal Sexual Behaviours and Social Relationships'te yayınlandı.

Araştırmaya göre, düzenli bir seks hayatı olan kadınlarda görülen yüksek tansiyon erkeklere oranla yüzde 47 daha az olarak tespit edildi.

Aynı sonuçlara göre, bu yaş grubunda yer alan ve haftada en az bir defa cinsel ilişkiye giren erkeklerde görülen kardiyovasküler vakaların (kalp krizi veya anjin) görülme oranı kadınlara oranla iki kat fazla olarak kayıtlara geçti.

Araştırmayı yapan ekibin lideri Dr Hui Liu'ya göre bu sonuçlar uzun bir süredir doğru bilinen bir yanlış olan düzenli cinsel hayatın herkesi iyi etkilediği görüşünü çürütüyor.

"Kadınlar için bu iyi bir haber. Düzenli cinsel yaşam kadınları kalp rahatsızlığına karşı koruyor" diyen Liu, aynı durumun erkekler için geçerli olmadığının altını çiziyor.

Araştırmayı yapan ekipten yapılan ilk açıklamada bu durumun ilerleyen yaşlarda erkeklerin kadınlara oranla daha fazla cinsel probleme maruz kalması ve bu dururum üzerlerindeki baskıyı artırmasının etkisi olabileceği vurgulandı.