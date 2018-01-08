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Ereksiyon sorununu Viagra'dan 12 kat hızlı çözen jel geliştirildi
Viagra'dan 12 kat hızlı
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Ereksiyon sorununu Viagra'dan 12 kat hızlı çözen jel geliştirildi

Yeni geliştirilen bir jel, Viagra benzeri ilaçlar ile aynı işlevi gördüğü halde bunu çok daha hızlı bir şekilde yapıyor. Jelin içinde, dinamitlerde patlayıcı işlevi gören nitrogliserin maddesi var

Ereksiyon sorununu Viagra'dan 12 kat hızlı çözen jel geliştirildi

Yeni geliştirilen bir jel, Viagra benzeri ilaçlar ile aynı işlevi gördüğü halde bunu çok daha hızlı bir şekilde yapıyor. Jelin içinde, dinamitlerde patlayıcı işlevi gören nitrogliserin maddesi var

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:17
Ereksiyon sorununu Viagra'dan 12 kat hızlı çözen jel geliştirildi
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VİEGRA ve türevi ilaçlardan 12 kat daha hızlı sonuç veren, ereksiyon jeli geliştirildi. Jelin içinde dinamitlerde de kullanılan ve patlayıcı özelliği olan nitrogliserin bulunuyor.

5 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Bilim insanları, bezelye büyüklüğündeki jelin cinsel organa sürüldükten sadece 5 dakika sonra başarılı sonuç verdiğini açıkladı. Bu, söz konusu jelin Viagra'dan 12 kat daha hızlı çalıştığı anlamına geliyor.

KULLANIM KOLAYLIĞI AVANTAJ SAĞLIYOR

Jel, minik kan damarlarını genişletip, cinsel organa kan akışını artıran azot oksit gazı serbest bırakarak çalışıyor.

Londra'daki bir üniversitrede 220'den fazla erkek denek üzerinde yürütülen deneyler başarılı sonuç verdi. Katılımcıların yarısına plasebo jel, yarısına da gerçek jel sürüldü. Çalışma, gerçek jel kullanan erkeklerin yüzde 44'ünün 5 dakika içinde, yüzde 70'inin 10 dakika içinde ereksiyon gördüğünü ortaya koydu.

David Ralph isimli üroloji uzmanı, jelin hızlı bir hareket ve kullanım kolaylığı potansiyelini içerdiğini söyledi.

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