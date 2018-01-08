Ereksiyon sorununu Viagra'dan 12 kat hızlı çözen jel geliştirildi

Yeni geliştirilen bir jel, Viagra benzeri ilaçlar ile aynı işlevi gördüğü halde bunu çok daha hızlı bir şekilde yapıyor. Jelin içinde, dinamitlerde patlayıcı işlevi gören nitrogliserin maddesi var