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Düzenli seks yapan erkeklere güzel haber

Yeni bir araştırmaya göre aktif bir seks hayatı erkeğe haz ve tatminden fazlasını sunuyor olabilir!

Düzenli seks yapan erkeklere güzel haber

Yeni bir araştırmaya göre aktif bir seks hayatı erkeğe haz ve tatminden fazlasını sunuyor olabilir!

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:10
Düzenli seks yapan erkeklere güzel haber
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BULGULAR, düzenli seks ile kardiyovasküler problemler arasında bir bağlantıya işaret ediyor.Geçmişteki bir takım araştırmalar da benzer sonuçlara gebe olmuştu.
Fakat bu kez doğrudan kandaki kimyasal seviyelere yönelik bir bağlantı keşfedilmiş gibi görünüyor.
Taiwan’daki Ulusal Güvenlik Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirilen araştırmaya göre düzenli bir cinsel hayatı olan özellikle erkek bireylerin kanındaki homosistein oranının düşük olduğu gözlemlendi.

Homosistein sülfür bazlı bir aminoasit ve kalp rahatsızlıklarında etkili olduğu biliniyor. Araştırmayı yürüten ekip, yaşları 20 ila 59 arasında değişen 2.267 bireyden veri topladı. Önce homosistein seviyeleri ölçülen bu kişilere daha sonra cinsel hayatıyla ilgili sorular yöneltildi. 
Kritik soru: “Son 12 ayda kaç defa cinsel birleşmede bulundunuz?” Araştırma bulguları “Cinsel birleşimdeki seyrekliğin artması ile yüksek homosistein seviyesi arasında bir korelasyon mevcut. Özellikle ABD’lı erkeklerde bu gözlemlendi.” şeklinde özetlendi. Sonuçların İnternet’te viral olmasının ardından şu soru soruldu: “Kendi kendimizle seks yapsak oluyor mu?” Bağlantının ejekülasyon yaşamakta mı, yoksa cinsel birlikteliğin genel hazzında mı yattığı belirsiz. Araştırmanın bulgularının bu seviyedeki detaylara inmesi zor. Ek olarak neden yalnızca erkeklerin bu şekilde sonuç verdiği de keşfedilmiş değil. Yine de, geçmiş araştırmaların da benzer korelasyonlara işaret etmesi, olayın basit bir tesadüf olmadığını gösteriyor olabilir. Britanya Kalp Vakfı’ndan Mike Knapton’a göre “Seks ile kalp hastalığı riski arasında bir bağlantı mevcut” Yine de şu mesajı aklımızda bulundursak hata olmaz sanırım: Düzenli seks faydalıdır.

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