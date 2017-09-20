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Dünyanın en büyük stadında porno skandalı

Brezilya'nın dünyaca ünlü stadı Maracana'da geçtiğimiz hafta sonu porno film çekildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü

Dünyanın en büyük stadında porno skandalı

Brezilya'nın dünyaca ünlü stadı Maracana'da geçtiğimiz hafta sonu porno film çekildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:33
Dünyanın en büyük stadında porno skandalı
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BREZİLYA'NIN yüksek tirajlı haber sitesi UOL Esporte’nin iddiasına göre Rio de Janeiro’da bulunan ve dünyanın en büyük stadı olan Maracana’da porno film çekildi.

Çıkan haberlerde çekilen videodaki görüntülerde stadın Maracana olduğunun anlaşılabildiği ifade edildi.

Görüntünün pazar günü öğleden sonra yerel saatle 03.00 civarında çekildiği tahmin ediliyor.

Filmde iki kişinin tribünlerdeki koltukta cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

1950 Dünya Kupası’nda kullanılmaya başlanılan stat, yenilendikten sonra 2014 Dünya Kupası’nda da maçlara ev sahipliği yapmıştı.

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Son Güncelleme: 20.09.2017 12:07
Anahtar Kelimeler:
MaracanaPornoSkandal
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