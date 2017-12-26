Doktorları bile şaşırtan seks kazaları

- BAHARATLI YİYECEKLERDEN YANMIŞ GENİTAL BÖLGE -

Teksas eyaletinde görev yapan acil doktoru Gabe Wilson başına gelenleri şöyle anlatıyor; "Bir defasında partneri acılı yemek yedikten sonra ona oral seks yapan kadının vajinasını tedavi etmiştim. Cinsel ilişkiye girmeden önce partnerinin yediği acı sos kadının vajinasınıda hafif yanıklara sebep olmuştu."



- REKTUMDA BULUNNAN YABANCI MADDLER -

New York'ta çalışan plastik cerrah Joshua Zuckerman insanların anal zevklerinde uçsuz bucaksız fanteziler görmüş. "Genel cerrahide rotasyon yapıyorken, rektumda sıkışıp kalmış oldukça benzersiz cisimler gördüm. Tıbbi konuşmak gerekirse 'rektal yabancı cisimler' diyoruz bunlara. Bir vakada bir hastanın rektumundan pembe yumuşak beyzbol topu çıkarmak zorunda kalmıştık. Bir diğer vakada ise büyük boy bir patates."

- PATLAMIŞ ŞEKERDEN TAHRİŞ OLUP ŞİŞMİŞ BİR VAJİNA -

California'da çalışan acil servisi hekimi David Meyers, konuyla ilgili bir TV programında da yer almıştı. Patlayan şeker vakasını şöyle anlatıyor;"Bir defasında çalışıtığım hastanenin acil kısmına kasıklarında aşırı rahatsızlık hissi şikayetiyle bir kadın geldi. Tuvalete gitme ihtiyacı duyuyormuş gibi sağa sola sallanıyordu." "Birkaç farklı tetkik yaptım fakat aklım almıyordu. Sonra hasta ve eşi bana gerçekten olanları anlattı.""Çiftin yeni doğan bebeği o gece ilk defa evde olmayacaktı bu yüzden onlar da biraz macera aramışlar. Patlamış şekerle farklı bir deneyim yaşamak istemişler. Eşi kadına oral seks yapmaya başlayınca şekerler patlamaya başlamış. Kadının genital bölgesinde acılı bir iritasyon, şişme ve yanma oluşmuş. Antihistaminik bir ilaç yazdım, bölgeyi temizledik ve kadın tamamiyle iyileşti."



- YÜRÜRKEN DİREĞE ÇARPIP KIRLAN PENİS! -

Illşnois eyaletinde üroloji uzmanı olarak çalışan Robert Hartman, bir defasında sokakları süpürmekle görevli bir belediye çalışanının 'penis kırılması' şikayetiyle acile geldiğini anlatıyor. "Acile ilk giriş yaptıklarında yanında eşi de vardı. Bana olayın bir direğe çarparak meydana geldiğini anlattı çünkü eşine de bu hikayeyi söylemişti. Fakat Dr. Hartman adamın yalan söylediğini anlamıştı çünkü ona göre 'bir penisi kırmanın sadece birkaç yolu var.'Hartman sonra adamın eşinden odadan çıkmasını rica etti. Hasta aslında penisini bir seks işçisiyle cinsel ilişkiye girerken incitmişti. Doktorun anlattığına göre olay eşine anlatılmadı ve adam aman içinde tamamen iyileşti.



- DİŞ TELLERİYLE YAPILAN ORAL SEKS -

Doktor Hartman'ın bir başka enteresan öyküsü daha var. Yine bir defasında acile servise penisindeki acı şikayetiyle gelen bir üniversite öğrencisini anlatıyor. "Oldukça fazla şişmiş, gerçekten tahriş olmuş bir penis vakasıydı. Baş kısmındaki deride yırtıklar vardı. Hastaya defalarca sorduktan sonra bana gerçeği analttı. Diş telleri olan başka bir yeni üniversite öğrencisi genç ona oral seks yapmıştı. Diş telleri penisin uç kısmını kesmişti. Bu kesiklere yine diş tellerinde kalan yemek artıkları girmiş ve enfeksiyona sebep oluyordu. Bir süre antibiyotik kullandıktan sonra hasta tamamen iyileşti."



- PENİSE TAKILIP ORADA KALAN BİRTAKIM DAİRESEL NESNELER?! -

Dr. Hartman, 60 yaşındaki hastasını penisine bir nikah yüzüğü takılı halde tedavi etmek zorunda kalmıştı. Hastanın ereksiyon problemi vardı ve internet üzerinden bu yöntemin işe yarayacağını okumuştı. Doktor Hartman, önce itfaiyeyi çağırdı fakat itfaiye durumu çözemedi. Daha sonra minik bir testere bulan Hartman yüzüğü kendi kesmek zorunda kaldı çünkü peniste biriken kan vücuda geri gidemiyordu. "Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzük gibi parlıyordu fakat bir penisin üzerinde. Adam sonra iyileşti ve Viagra haplarının daha iyi bir çözüm olabileceğini öğrendi."