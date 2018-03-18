Cinsellikle merak edilen 12 bilgi!

Cinsellikte penis boyu ve kalınlığının önemi

Yapılan araştırmalara göre, kadınların yüzde 21’i ilişki sırasında penis boyunun, yüzde 32’si penis kalınlığının, yüzde 1’i ise hem boy hem de kalınlığının önemli olduğunu belirtiyor.

Mastürbasyon

Araştırmalarda; erkeklerin 30’lu yaşlardan önce, kadınların ise 30’lu yaşlardan sonra daha çok mastürbasyon yaptığı saptandı. Erkeklerin yüzde 85’i, kadınların ise yüzde 45’i evlendikten sonra mastürbasyon yapmaya devam ediyor. Mastürbasyon, ilişkiyi etkilemediği sürece cinsel heyecanı arttırabilir.

Eş Seçerken Performans Ne Kadar Etkili?

Kadınlar eş seçiminde iyi baba olabilecek potansiyele sahip, ekonomik durumu iyi, yaratıcı ve hırslı erkekleri tercih ederken, erkekler iyi bir anne adayı ve genç kadınları isterler. Sonuç olarak kadınlar ve erkekler eş seçerken cinselliği ilk sıraya almazlar.

Orgazm (boşalma) süresi

Yapılan araştırmalara göre, penisin vajen içinde kaldığı ortalama süre 6 ila 8 arasında değişkenlik gösterir. Erkek boşalan bir erkeğin ise vajen içindeki süresi 1.8 dakikadan daha azdır. Erkeklerin genel problemi erken boşalma olurken, kadınlarda geç boşalma ya da boşalamama sorunu baş gösterir.

Cinsel İlişki Sıklığı

Araştırmalara göre, yüzde 7’si haftada 4’den fazla, yüzde 34 ‘ü haftada 2-3 kez, yüzde 45’i ayda 1-2 kez, yüzde 13’ü yılda 1-2 kez ilişkiye giriyor, yüzde 1’i bir yıl içinde hiç ilişkiye girmiyor.

Erkekler Her Zaman İlişkiye Hazır mıdır?

Erkekler her zaman ilişkiye hazır oldukları fikrine karşı çıkıyor, bu bilginin doğru olmadığını belirtiyorlar. Buna yorgunluk, iş stresi, eşi aldatmama isteği ve fantezilerini gerçekleştirememelerini sebep olarak gösteriliyor.

Kadınların Orgazm Sorunu

Kadınların yüzde 85’i, ilişki esnasında problem yaşıyor, bu sebeple fiziksel orgazmdan ziyade duygusal orgazmı önemsiyor. Kadınlar için beğenilmek, istenilmek, fiziksel orgazmdan daha önemlidir.

Çocuk Sonrası Cinsellik

Çocuk doğmadan önce cinsel ilişkilerinin kötü olduğunu belirten çiftlerin oranı yüzde 1 iken, bu oran çocuk doğduktan sonra yüzde 20’ye ulaşıyor. Yani çocuk olduktan sonra her beş çiftten biri, cinsel ilişkiye girerken problem yaşıyor. Doğum sonraki iki yıl cinselliğin en az yaşandığı zaman olurken, çoğunlukla ilk 6-8 ay cinsel ilişki hiç yaşanmaz.

Pornografik İçerikler

Yapılan araştırmalara göre; düzenli cinsel partneri olan erkeklerin yüzde 76.8’i, kadınların ise yüzde 31.6’sı pornografik görüntüler izlemeyi tercih ediyor. Çiftlerin sadece yüzde 22’si bu görüntüleri birlikte izler. Görüntüler, cinsel heyecanı arttırmak için faydalı olabilir.

Yaş İlerledikçe Cinsel İlişki Azalır mı?

Yaş ilerlemesine paralel olarak cinsel ilişki sıklığı azalır ancak alınan hazda değişiklik olmaz. Yapılan araştırmalara göre, 60-80 yaş grubunun cinsel olarak memnuniyeti gençlere oranla aynıdır. Değişen tek şey; ilişkinin sıklığı…

Cinsel Sorunlar Kadınlarda mı Erkeklerde mi daha sık görülür?

Araştırmalarda kadınların erkeklere oranla daha fazla cinsel sorun yaşadığı belirlendi. Kadınların yüzde 50’sinde cinsel soruna rastlanırken bu oran erkeklerde yüzde 20’dir.

Evli Çiftlerde Homoseksüel Davranışlar

Dünyadaki homoseksüel (aynı cins) cinsel tercih oranı %5-7 olarak saptanmıştır. Homoseksüel tercihi olan kişiler heteroseksüel (karşı cins) evlilik yapsa dahi homoseksüel cinsel tercihlerini de sürdürdükleri gözlenmiştir.