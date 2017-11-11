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Cinsellik deyince akıllara bu soru geliyor

Cinsel Sağlık Danışma Merkezi'nin 0212-282 01 01 numaralı bilgi hattına vatandaşlardan soru yağıyor

Cinsellik deyince akıllara bu soru geliyor

Cinsel Sağlık Danışma Merkezi'nin 0212-282 01 01 numaralı bilgi hattına vatandaşlardan soru yağıyor

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:27
Cinsellik deyince akıllara bu soru geliyor
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CİNSEL yaşamında sorunlar yaşayan yada danışmanlık almak isteyenlerin başvurduğu Avrupa Cinsel Sağlık Birliği'nin telefonlarına en çok sertleşme, performans attırıcı ilaçlar ve vajinismusla ilgili sorular soruldu. 
Cinsel Sağlık Danışma Merkezi'nin 0212-282 01 01 numaralı bilgi hattını arayanların yüzde 55'i 18-35 yaş grubu arasında  iken yüzde 27'si ise 35-45 yaş grubu arasında bulunuyor.
İNTERNETTEN SATILAN ÜRÜNLER
Erkeklerden gelen soruların başında özellikle internette satılan, cinsel performansı artırdığı ve aynı zamanda sertleşme sorununu tedavi ettiği öne sürülen ilaçlar ve cinsel isteksizlik geliyor. Bunları erken boşalma ve sertleşme sorununun diğer tedavileri, penis boyu ve cinsel yoldan bulaşan hastalıklar takip ediyor. Yurt dışında ise arayanların yaş ortalamaları biraz daha yüksek (ortalama 41-47) olduğundan en önemli konular sertleşme sorunu ve cinsel isteksizlik. Kadınların en çok sorduğu sorular ise vajinismus, hamilelikte cinsel yaşam ve cinsel isteksizlik.
SORULARDA HIZLI ARTIŞ
Avrupa Cinsel Sağlık Birliği (ESDA) Başkanı İrem Hattat, 2005 yılında yüzde 4 olan internette satılan performans ilaçlarına ilişkin başvuruların bu yıl yüzde 17'ye, yüzde 9 olan cinsel isteksizlik konulu başvuruların oranının ise yüzde 20'ye çıktığını bildirdi.
Hattat, başvurularda erken boşalmanın yüzde 19, sertleşme sorununun yüzde 13, penis boyu ve cinsel yoldan bulaşan hastalıkların yüzde 12'şer, andropozun ise yüzde 5 oranına sahip olduğunu ifade etti.
Bölgelere göre başvurularda da hattın kuruluşundan bu yana bir değişim yaşandığına değinen Hattat, başvurularda Marmara ve Doğu Anadolu'nun payının azaldığını, İç Anadolu ve yurt dışından yapılan aramaların payının arttığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel Sağlık Danışma Merkezi
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