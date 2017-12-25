Cinsel isteksizliğiniz şıp diye geçsin!

ANASON, şifalı bitkiler içinde en çok kullanılanlardan biri. Anasonun faydalarının başında hazmı kolaylaştırması ve cinsel arzuları uyandırması geliyor.
İşte anasonun faydaları:
-İştahsızlığı ve yemeklere karşı duyulan tiksintiyi giderir.
-Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. İdrarı artırır.
-Kusmaları ve ishali keser. Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.
-Hamilelik döneminde kullanılmaz. Anne sütünü artırır.
-Sinirleri yatıştırır. Migren ağrılarını keser. Beyin yorgunluğunu giderir.
-Uyku verir. Kalbi kuvvetlendirir. Kan dolaşımının düzenli olmasını sağlar.
-Cinsel arzuları uyarır.
-Astım, nefes darlığı ve bronşitte görülen şikayetleri giderir.
-Öksürüğü keser. Yaşlılarda meme sarkmasını önler.
- Fazla kullanıldığı zaman uyuşukluk verir.
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