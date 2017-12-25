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Cinsel isteksizliğiniz şıp diye geçsin!

Fazla çalışma, ekonomik durumlar, stres... Hepsi cinselliği öldüren unsurlar... Ama bu bitki cinsel arzuları artırıyor...

Cinsel isteksizliğiniz şıp diye geçsin!

Fazla çalışma, ekonomik durumlar, stres... Hepsi cinselliği öldüren unsurlar... Ama bu bitki cinsel arzuları artırıyor...

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:03
Cinsel isteksizliğiniz şıp diye geçsin!
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ANASON, şifalı bitkiler içinde en çok kullanılanlardan biri. Anasonun faydalarının başında hazmı kolaylaştırması ve cinsel arzuları uyandırması geliyor.
İşte anasonun faydaları:

-İştahsızlığı ve yemeklere karşı duyulan tiksintiyi giderir.

-Mide ve bağırsak gazlarını söktürür. İdrarı artırır.

-Kusmaları ve ishali keser. Regl kanamalarının düzenli olmasını sağlar.

-Hamilelik döneminde kullanılmaz. Anne sütünü artırır.

-Sinirleri yatıştırır. Migren ağrılarını keser. Beyin yorgunluğunu giderir.

-Uyku verir. Kalbi kuvvetlendirir. Kan dolaşımının düzenli olmasını sağlar.

-Cinsel arzuları uyarır.
-Astım, nefes darlığı ve bronşitte görülen şikayetleri giderir.
-Öksürüğü keser. Yaşlılarda meme sarkmasını önler.
- Fazla kullanıldığı zaman uyuşukluk verir.

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Cinsel Isteksizliğiniz şıp Diye Geçsin!AnasonCinsellik
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