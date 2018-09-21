Cinsel gücü yükselten mucizevi besinler

İŞTE libidonuzu yükseltecek besinlerden bazıları...

Kuşkonmaz:

Histamin, salgı artırıcı bir proteindir ve kuşkonmazda histamin bulunur. Kadın ve erkek libidosunu etkiler.

Maydanoz

Sağlığımıza birçok yarar sağlayan maydanoz, stresi azaltır ve strese bağlı olan cinsel isteksizliğin önüne geçer. B12 vitamini bulundurduğu için cinsel gücünüzü artırır.

Bal

Balın cinsel gücü artırdığı yaygın olarak bilinir ve tüketilir. Libidou artıran bal, erkeklerin spermlerini de güçlendirir.

Avokado

Birçok vitamin ve minerali içinde barındıran avokado, libidonun yükselmesinde etkili. Potasyum yüklü olması kadın ve erkek için libidonun yükselmesini doğrudan destekliyor. Folik asit miktarı da oldukça yüksek ve bu da enerji veriyor. Avokadoyu bal ve diğer hoşlandığınız meyvelerle kombine ederek tüketmeniz libidonuzun yükselmesine büyük etki sağlayacaktır.

Çikolata

Çikolata serotonin hormonunu yükseltir ve mutlu olmanızı sağlar. Serotonin hormonunun yükselmesiyle de vücudumuzdaki cinsel içgüdünün aktive olmasını sağlar.

Zencefil

Zencefil çayı tüketerek libidonuzu yükseltebilirsiniz. Alternatif olarak da yemeklerinize veya içtiğiniz çaya zencefil atarak da tüketebilirsiniz.

Çavdar Ekmeği:

Erkeklerin tüketmesi halinde daha etkili olan çavdar ekmeği çinko bakımından zengin olarak erkekte sperm üretimini ve gücünü etkiliyor. Sabah kahvaltıda sandviç yaprak tüketebilirsiniz.

Muz

Muz bromelain enzimi içerdiği için libidoyu yükseltir. Cinsel ilişki sırasında erkeğe güç verir ve spermin gücünü artırır.