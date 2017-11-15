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Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin

Isırgan yaprakları ve köklerinin; kan temizleyici, idrar söktürücü ve iştah açıcı olarak kullanıldığı belirtiliyor

Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin

Isırgan yaprakları ve köklerinin; kan temizleyici, idrar söktürücü ve iştah açıcı olarak kullanıldığı belirtiliyor

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:58
Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin
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ISIRGAN yaprakları ve köklerinin; kan temizleyici, idrar söktürücü ve iştah açıcı olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Romatizma ağrılarını gidermek için, taze ısırganotunun ağrıyan yerlere sürülmesi de tavsiye ediliyor. Çok eski zamanlardan beri insanlar, ısırganotunu antiromaüzmal olarak kullanıyorlar. Vikingler, fırtına sırasında eve yıldırım isabet etmemesi için, Fırtına Tanrısı'na adak olarak ısırganotlarını ateşe atarlarmış.
CİNSEL GÜCÜ ARTIRIYOR

Isırgan otu cinsel güce de katkıda bulunuyor. Isırgandan kuvvet macunu yapmak çok kolay. Isırgan tohumu havanda dövülüp bal ile karıştınlınca macun oluyor. Bu macundan günde 2-3 çay kaşığı alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
ISIRGANCinsellik
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