Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak yatak pozu!
Magazin dünyasında Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, yatakta üzerinde sadece havlu olan fotoğrafını paylaştı
CİNSELLİK 29.09.2019, 13:25 29.09.2019, 13:29
MAGAZİN dünyasında skandallarıyla gündeme gelen Esra-Ceyda kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyorlar.
YATAKTA YARI ÇIPLAK POZ
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından cesur paylaşıma imza attı. Ersoy,Instagram'da üzerinde sadece havlu olan bir fotoğraf paylaştı. Ünlü ismin, bununla da kalmayıp açıkta kalan göğsünü eliyle kapatması da dikkat çekti.
FOTOĞRAFINI HEMEN KALDIRMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde de banyodan benzer poz paylaşan Ceyda Ersoy, paylaşımını kısa bir süre sonra kaldırmıştı.
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