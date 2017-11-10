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Biri 18, diğeri 20 yaşında! Bekaretlerini satışa çıkardılar

Hollandalı 18 ve 20 yaşındaki iki kız öğrenci, eğitim masraflarını karşılamak için bekaretlerini satışa çıkardı. Kızlara ilk verilen fiyat ise 20 bin euro

Biri 18, diğeri 20 yaşında! Bekaretlerini satışa çıkardılar

Hollandalı 18 ve 20 yaşındaki iki kız öğrenci, eğitim masraflarını karşılamak için bekaretlerini satışa çıkardı. Kızlara ilk verilen fiyat ise 20 bin euro

10 Kasım 2017 Cuma 14:40
Biri 18, diğeri 20 yaşında! Bekaretlerini satışa çıkardılar
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GEÇEN hafta 26 yaşındaki İngiliz bir kızın bekaretini açık artırmayla satışa çıkarmasından sonra bir akım başladı.

ESKORT SİTESİNDE BEKARETLERİNİ SATIŞA ÇIKARDILAR

Hollanda'da isimleri Lola ve Monica olarak açıklanan 18 ve 20 yaşındaki iki kız öğrenci, bir eskort sitesinde verdikleri ilanla bekaretlerini satışa çıkardı. Bakire olduklarını doktor raporu ile ispatlayan kızlara ilk olarak 20,000 euro teklif edildi.

EĞİTİMİNE VE AİLESİNİN BORÇLARINA HARCAYACAK

Lola, bekaretini satma karşılığında alacağı parayı, eğitim hayatına harcayacağını ve ailesinin borçlarını ödemek için kullanacağını söyledi.

"DOĞRU ADAMI BULAMADIĞIM İÇİN BAKİRE KALDIM"

Şimdiye kadar doğru adamı bulamadığı için bakire kaldığını söyleyen Monica ise kazanacağı para ile eğitim masraflarını karşılayacağını söyledi.

Her iki öğrenci de yaptıkları şeyin toplumun bir kısmı tarafından tepki göreceğinin farkında olmalarına rağmen kendi vücutlarını kontrol etme hakkına sahip olduklarını söylediler.

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