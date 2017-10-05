Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.267
DOLAR
3.5706
STERLİN
4.6888
EURO
4.1809
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir
banner468

Bir eskort kızın anıları: Erkekler seks yapmaktansa dertleşmek istiyor

Londra’da gazetecilik yapan Amanda Goff radikal bir karar alarak mesleğini bıraktı ve eskort olmaya karar verdi

Bir eskort kızın anıları: Erkekler seks yapmaktansa dertleşmek istiyor

Londra’da gazetecilik yapan Amanda Goff radikal bir karar alarak mesleğini bıraktı ve eskort olmaya karar verdi

05 Ekim 2017 Perşembe 18:40
Bir eskort kızın anıları: Erkekler seks yapmaktansa dertleşmek istiyor
banner404

HAYAT tarızını bir anda değiştiren Goff, eskortluk deneyimini ise kitap haline getirdi.
Kitabında çarpıcı olaylar yaşadığını belirten Amanda Goff, yeni kariyerinin eskisine göre çok daha şehvetli işbirlikleri içerdiğini belirtiyor.


Samanta X takma adıyla müşteri kovalayan Goff, “Erkekler seks yapmaktansa daha çok konuşmaya ve dertleşmeye ihtiyaç duyuyor.” diyor.
Samantha X olarak da bilinen Amanda yeni kariyerinin eskisine göre çok daha şehvetli işbirlikleri içerdiğini söylüyor. Amanda’nın yeni müşterileri eskilerine göre çok daha farklı ve ilginç taleplerde bulunuyor.
Amanda yeni müşterilerinin arasında yazarlarında bulunduğunu ve yazdıkları kitaplarda yazım hatası olup olmadığını denetlemesi için kendisi ile görüştüklerini belirtiyor.
Amanda’ya göre bugünlerde erkekler seks yapmaktansa daha çok konuşmaya ve dertleşmeye ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple zaman zaman Amanda görüşmelerde cinsel açıdan hakkı yenilmiş gibi hissediyor.
Erkekler Amanda ile konuştuktan sonra kendisinden kitabını imzalamalarını istiyor. Amanda yeni kitabında bir görüşme sırasında striptiz yaparken müşterinin içeriye girdiğini ve kitabını imzalatmak istediğini belirtiyor.
2015 yılında verdiği bir röportajda Amanda Goff profesyonel eskort olmak isteyen kadınlara yardımcı olduğunu da söylemişti. 30’lu yaşlarında Call Girl isimli bir televizyon dizisinden etkilenerek eskort olmaya karar veren Amanda eskort servisi için saatliğine bin Avustralya doları, geceliğine ise 6 bin Avustralya doları ücret talep ediyor.
Mesleğinin yalnızca seksten ibaret olmadığını söyleyen Amanda kendisini çıplak bir terapist olarak tanımlıyor. Seksin buluşmalarında en çok zaman harcadığı kısım olmadığını söyleyen Amanda eğer durum sadece seks olsaydı muhtemelen 5 dakikalık görüşmeler yapacağını belirtiyor.
Amanda işinin daha çok çıplak terapi olduğunu ve erkeklerin ona kendilerini inciten şeyleri ve yaşadıkları pişmanlıkları anlattığını ifade ediyor. Amanda her türlü olumsuzluğu hayatından çıkarmak için 2015 yılında açık kimliği ile işini yapmaya başladı.
Yaşları 6 ve 8 olan çocukları seksle ilgili bir kitap yazması dışında annelerinin tam olarak ne iş yaptığını bilmiyor. Amanda kitabı yayınlanmadan önce de yaptığı işi ailesine ve arkadaş çevresine açıkladı ve bazıları durumu kabullenirken bazıları da duruma olumsuz baktı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Bir Eskort Kızın AnılarıSeks
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seks gemisi ilk kez yola çıktı
Seks gemisi ilk kez yola çıktı
Ünlü komedyenin seks skandalında flaş!
Ünlü komedyenin seks skandalında flaş!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim