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Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor

ABD'de 1000 yetişkin kadın üzerinde yapılan araştırma sonuçları Amerikan basınının gündemine oturdu. Indiana Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi'nde yapılan araştırmaya göre kadınların cinsel olarak tatmin olması için klitoral uyarılmaya ihtiyaç duyulduğu belirlendi. Amerikan basını ve kadınlar araştırmayla dalga geçti

Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor

ABD'de 1000 yetişkin kadın üzerinde yapılan araştırma sonuçları Amerikan basınının gündemine oturdu. Indiana Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi'nde yapılan araştırmaya göre kadınların cinsel olarak tatmin olması için klitoral uyarılmaya ihtiyaç duyulduğu belirlendi. Amerikan basını ve kadınlar araştırmayla dalga geçti

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:25
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
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BİLİM dünyası, kadınların sevişmekten zevk almaları ve tatmin olmaları için ihtiyaç duyulan unsuru bulmak için yapılan araştırmayı konuşuyor. Indiana Üniversitesi’nde yapılan bu araştırmaya 1000 kadın katıldı. Kadınların yatakta orgazm olabilmesini tetikleyen unsurları bulmak isteyen uzmanlar birçok detayı inceledi.

Araştırmaya katılan kadınların %73’ü orgazm olmak için klitoral uyarılmaya ihtiyaç duyduklarını açıklarken Journal of Sex&Marital Therapy dergisinde de yer alan makalede başka sonuçlar da dikkat çekti.

Kadınların en kolay nasıl tatmin oldukları sorulduğunda ise araştırmaya katılan kadınların %64’ü klitorisin aşağı yukarı hareketlerle uyarılmasından ve %52’si ise dairesel hareketlerl uyarılmaktan tatmin olduklarını belirtti.

Araştırmayı yürüten Brian Dodge, Newsweek dergisine açıklamalarda bulunarak, “Bu araştırma büyük bir atılım” dedi.

Fakat başta New York Post ve NY Daily News olmak üzere birçok yayın kuruluşu ve sosyal medyada kadınlar, “Zaten bir bunu her zaman söylüyorduk. Erkeklerin de bunu anlaması iyi olmuş” yorumları yaparak araştırmayı yürüten ekiple dalga geçti.

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Anahtar Kelimeler:
KadınCinsellikKlitoral Uyarılma
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