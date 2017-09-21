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Bilim açıkladı! Küçük yaşta porno izleyenler…

Yapılan araştırmalara göre küçük yaşta porno izlemenin kişiler üzerinde önemli etkileri olabileceğini gösteriyor. Bir grup erkeğe, pornoyla tanışma yaşlarını ve bunun kasten, kazara ya da zorla mı olduğunu soruldu ve sonuçlar şaşırttı...

Bilim açıkladı! Küçük yaşta porno izleyenler…

Yapılan araştırmalara göre küçük yaşta porno izlemenin kişiler üzerinde önemli etkileri olabileceğini gösteriyor. Bir grup erkeğe, pornoyla tanışma yaşlarını ve bunun kasten, kazara ya da zorla mı olduğunu soruldu ve sonuçlar şaşırttı...

21 Eylül 2017 Perşembe 11:51
Bilim açıkladı! Küçük yaşta porno izleyenler…
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PORNO izlemeye erken yaşta başlayanlar üzerinde yapılan araştırmanın çarpıcı sonuçları açıklandı. Washington’da düzenlenen bir konferansta tartışılan sonuçlara göre pornonun bazı açılardan ciddi zararlar ortaya çıkarabileceği sonucu tespit edildi. Araştırmayı yapan Alyssa Bischmann ve ekibi, büyük çoğunluğunu heteroseksüel beyazların oluşturduğu bir grup erkeğe, pornoyla tanışma yaşlarını ve bunun kasten, kazara ya da zorla mı olduğunu sordu. Araştırmaya yaşı 20 olan 330 üniversite öğrencisi katıldı. Ankette ilk kez porno izleme yaşlarının ortalaması 13. Katılımcılar arasında pornoyla en erken tanışma yaşı 5; en geç de 26 oldu.

ÇAPKINLIK BELİRTİLERİ ARTIYOR

Araştırmaya katılanlara, kadınlar üzerinde üstünlük kurmak isteyip istemedikleri, cinsel ilişki konusunda ne kadar rastgele davrandıkları ve “çapkın” olup olmadıklarını belirlemek amacıyla 46 soru yöneltildi. Verilen yanıtlar, pornoyla erken yaşlarda tanışanların “kontrol erkeklerdeyse işler daha iyi olur” gibi erkek egemenliğini destekleyen cümleleri daha fazla onayladığını gösterdi. Aynı zamanda pornoyla tanışma yaşının yükselmesi halinde de “çapkınlık” belirtilerinin arttığı görüldü.

CİNSEL İLİŞKİDEN ZEVK ALMA OLASILIĞI…

Araştırmacı Christina Richardson, bunda pornoyla erken yaşlarda tanışmanın gerçek hayatta cinsel ilişkiden zevk alma olasılığını azalttığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
KüçükYastaPornoIzlemek
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defne 2017-10-14 20:32:42

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