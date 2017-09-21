Bilim açıkladı! Kadınlar cinsel partnerleriyle bir yıl geçirdikten sonra…

SOUTHAMPTON Üniversitesi’nin araştırmasına göre kadınlar cinsel partnerleriyle bir yıl geçirdikten sonra ilgilerini kaybediyorlar. Aynı durum erkekler üzerinde incelendiğinde ise daha farklı sonuçlara ulaşılıyor.

UZUN İLİŞKİ YAŞAYAN KADINLAR SEKSİ UMURSAMIYOR

11 bin 508 kişinin cevapları baz alınarak yapılan araştırmanın sonuçları oldukça şaşırttı. Uzmanlar uzun süreli ilişkiler yaşayan kadınların, seksi 4 kat daha az umursadıkları sonucuna vardı. Ankete katılan kadınların %34’ü sekse ilgilerini kaybettiklerini söylerken erkeklerin sadece %15’i aynı şeyi söyledi.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA RAHAT

6 bin 669 kadın ve 4 bin 839 erkekten oluşan katılımcılardan her birinin son 12 ayda en az bir cinsel partneri olmuş. Ayrıca araştırmacılar seks hakkında kadınların erkeklerden daha rahat konuşabildiği sonucuna vardı. Araştırma sonuçlarına göre 12 ay ve daha fazla süredir aynı kişiyle birlikte olan kadınlar bu konuda heyecanlarını kaybediyor.