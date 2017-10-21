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Ayaklarının fotoğrafını göndererek yılda 90 bin dolar kazanıyor

Jessica Gould isimli Kanadalı sosyal medya fenomeni, ayak fetişi olan takipçilerine ayaklarının fotoğraflarını çekip göndererek yılda 90 bin doları cebe indiriyor

Ayaklarının fotoğrafını göndererek yılda 90 bin dolar kazanıyor

Jessica Gould isimli Kanadalı sosyal medya fenomeni, ayak fetişi olan takipçilerine ayaklarının fotoğraflarını çekip göndererek yılda 90 bin doları cebe indiriyor

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:59
Ayaklarının fotoğrafını göndererek yılda 90 bin dolar kazanıyor
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KANADALI Jessica Gould, ayaklarının farklı poziyonlarda çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak yılda yaklaşık 90 bin dolar kazanıyor.

HER ŞEY MODELLERİ GÖRMESİ İLE BAŞLADI

Ayak fetiş modellerinin reklamlarını gördükten sonra ayak fetişi olan takipçilerine ayaklarının fotoğraflarını çekip göndermeye başlayan Jessica Gould, zamanla bunu kazanç kapısı haline getirdi. Kısa sürede büyük kitlelere ulaşmayı başaran Jessica, gelirini de her geçen biraz daha artırdı.

BU KADAR İLGİ BEKLEMİYORDU

Jessica, ilk başlarda ayaklarının bu kadar ilgi göreceğini hiç tahmin etmediğini, bir çok kişinin ayak foıtoğraflarını paylaşma karşılığında kendisine para ödeme teklif etmesinin kendisini şaşırttığını söyledi.

İşte Kanadalı kadının gönderdiği fotoğraflardan bazıları; 

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Anahtar Kelimeler:
CinsellikFETİŞAyakAYAK FOTOĞRAFI
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