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Arabada fuhuş arttı, çözüm için cinsel ilişki kutuları inşa edildi

İsviçre sokaklarında araba içinde fuhuş artınca, Zürih Belediyesi cinsel ilişki kutuları inşa etti. Arabayla girilen ahşap kabinler, aynı zamanda yetkililer için fuhuşun kontrolünü de daha mümkün kılıyor

Arabada fuhuş arttı, çözüm için cinsel ilişki kutuları inşa edildi

İsviçre sokaklarında araba içinde fuhuş artınca, Zürih Belediyesi cinsel ilişki kutuları inşa etti. Arabayla girilen ahşap kabinler, aynı zamanda yetkililer için fuhuşun kontrolünü de daha mümkün kılıyor

07 Ocak 2018 Pazar 13:00
Arabada fuhuş arttı, çözüm için cinsel ilişki kutuları inşa edildi
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İSVİÇRE'DE fuhuşun şehir merkezlerine yayılmış olması, yöneticileri bu konuda adım atmaya mecbur bıraktı. Zürih'in dış mahallelerinden birinde cinsel ilişki kutuları inşa edildi.

SOKAKTA FUHUŞ ARTINCA ÇÖZÜM ARANDI

Para karşılığında cinsel ilişkiye girmek isteyen erkekler, arabalarına aldıkları hayat kadınları ile bu kutuların içine giriyor ve burada kadınlarla ilişkiye giriyorlar. Son yıllarda merkezi yerlerde araba içinde cinsel ilişkiye giren insan sayısının artması vatandaşları rahatsız etmeye başlayınca, bu yöntem ile olaya çözüm bulunmaya çalışıldı.

KADINLAR İÇİN PANİK BUTONU VAR

Proje sayesinde hayat kadınlara yetkililerin ulaşımı ve kontrolü de sağlanmış oluyor. Aynı zamanda kabinlerde bulunan panik butonları sayesinde, kadınların güvenliği de sağlanıyor.

MALİYETİ 1 MİLYON EURO

Bu kabinlerin yakınındaki destek merkezleri de hayat kadınlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Tesisin maliyetinin 1 milyon euro olduğu açıklanırken, tesisin başarılı olması durumunda yaygınlaştırılması düşünülüyor.

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