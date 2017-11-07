Alanya’da korkutan kaza: Yol trafiğe kapandı

ÇEVREYOLU, Cikcilli Mahallesi etabında meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil devrildi. İşbankası karşısında yaşanan kazada yol kısa süreli trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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