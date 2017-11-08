Alanya Cikcilli Mahallesi’ne yeni kaldırım

ALANYA Belediyesi, Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi’nde yol düzenleme ve bakım çalışması yaparken, AHEP Üniversitesi çevresinde de kaldırım çalışması başlattı.

Cadde, sokak ve ana yollara yapılan yatırımların devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çalışmalarımız planlanan program çerçevesinde devam ediyor. Kendi tespitlerimiz neticesinde, vatandaşların talepleri doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerde ekiplerimiz düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.

