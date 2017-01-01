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CHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı kim olmalı?
CHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı kim olmalı?
MEHMET ŞAHİN
ŞENGÜL YEŞİLDAL
ALİ TAKAVÜT
MURAT CAN
GÖKHAN SİPAHİOĞLU
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