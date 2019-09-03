Türkiye cayır cayır yandı! 1 ayda 300 orman yangını: Son yangın Alanya'da

ORMAN Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ağustos ayının 1'i ile 31'i arasında ülke genelinde 300 ayrı orman yangını çıktı. Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürülürken, rüzgarın etkili olduğu bölgelerdeki yangınların kontrol altına alınma süresi uzadı.

SON YANGIN ALANYA

Verilere göre, Ağustos ayının son yangını Alanya'da meydana geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Eylül ayının ilk yangını ise 1 Eylül'de sabah saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık Mahallesi'nde çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Ağustos ayı boyunca; Adana'dan Antalya'ya, İzmir'den Bursa'ya, Kahramanmaraş'tan Erzurum'a kadar onlarca şehirde 300 civarında yangın olayı yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü. Yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yüzlerce hektarlık ormanlık alan yangınlarda zarar gördü.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNDEN KRİTİK UYARI

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, sıcaklar ile birlikte vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer; piknik yapmak isteyen vatandaşların ormanlık alan yerine özel hazırlanmış mesire alanlarını tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.